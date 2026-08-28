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Сенатор назвал ключевую уязвимость европейской экономики

Сенатор назвал ключевую уязвимость европейской экономики - 28.08.2026, ПРАЙМ

Сенатор назвал ключевую уязвимость европейской экономики

Европейская экономическая модель, которая, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, была построена на расчете на дешевую российскую энергию, не... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:56+0300

2026-08-28T15:56+0300

2026-08-28T15:56+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская экономическая модель, которая, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, была построена на расчете на дешевую российскую энергию, не имеет стратегии на случай перемен, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Глава ЕК ранее заявила, что прежняя экономическая модель Европы, одной из основ которой были дешевые энергоресурсы и открытая мировая торговля, прекратила существование. "Урсула фон дер Ляйен признала, что европейская экономическая модель десятилетиями строилась на довольно своеобразном расчете… Российские энергоресурсы должны были быть дешевыми, китайский рынок открытым, американская армия должна была обеспечивать безопасность. В Брюсселе, похоже, приняли этот набор обстоятельств за константу. Когда она начал исчезать, выяснилось, что собственной стратегии на случай перемен не предусмотрено", - сказал Волошин. Сенатор добавил, что в ЕС предполагали, что весь остальной мир будет предоставлять Европе свои конкурентные преимущества, причем желательно дешево, стабильно и без каких-либо политических последствий. По словам сенатора, эта стратегическая слепота объясняет многое и в украинском вопросе. Если европейское мышление оказалось неспособно просчитать последствия отказа от дешевой российской энергии, трудно ожидать от него более реалистичной оценки последствий затяжного конфликта на Украине. Волошин подчеркнул, что сегодня Евросоюзу предлагают спасать эту модель конфискацией российских резервов, лихорадочным замещением стабильных энергоресурсов и фактическим отказом от российского человеческого и технологического потенциала в успешно существовавших ранее совместных проектах. Политик также обратил внимание, что Европа пытается компенсировать потерю прежних преимуществ политикой запретов. Получается, по его словам, "предельно успешно": сначала Брюссель собственными руками отказывается от того, что делало его экономику конкурентоспособной, а потом удивляется, почему конкурентоспособность исчезла. "Экономика не становится конкурентоспособнее оттого, что вы искусственно делаете дороже ее энергетику и сокращаете число доступных партнеров. Если Брюссель действительно хочет вернуть европейской экономике устойчивость, ему придется признать очевидную вещь: долгосрочные отношения с Россией - это один из ключевых элементов будущей экономической устойчивости Европы", - отметил сенатор. Политик добавил, что спасением для ЕС как института стал бы отказ от украинского бремени, содействие справедливому миру и последующее снятие санкционных ограничений.

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россия, европа, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, ес, ек