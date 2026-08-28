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Финляндия с 2022 года выделила Украине почти $4 млрд на военные нужды
Финляндия с 2022 года выделила Украине почти $4 млрд на военные нужды - 28.08.2026, ПРАЙМ
Финляндия с 2022 года выделила Украине почти $4 млрд на военные нужды
Финляндия с 2022 года выделила Украине более пяти миллиардов долларов, из которых почти четыре миллиарда - на военные нужды, сообщил руководитель Центра... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:11+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финляндия с 2022 года выделила Украине более пяти миллиардов долларов, из которых почти четыре миллиарда - на военные нужды, сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников."Отдельно хотел бы сказать о еще совсем недавно нейтральной Финляндии. С февраля 2022-го она выделила Украине 5 миллиардов 230 миллионов долларов помощи, из них 3 миллиарда 850 миллионов - только на военные нужды", - сказал Плотников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что Финляндия поставляет ВСУ разнообразные вооружения, военную специальную технику, разного рода боеприпасы."Нам удалось найти в социальных сетях миномет финского производства, который используется против нашей армии", - добавил Плотников.
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ВСУ, РАН, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Мировая экономика
Финляндия с 2022 года выделила Украине почти $4 млрд на военные нужды
Эксперт ИВ РАН: Киев получил 3,85 млрд на вооружение, общая помощь превысила 5 млрд