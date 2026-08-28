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Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН

Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН - 28.08.2026, ПРАЙМ

Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН

Финляндия в прошлом году снабжала Украину до 25 разведывательными космическими снимками в сутки , сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

2026-08-28T13:13+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финляндия в прошлом году снабжала Украину до 25 разведывательными космическими снимками в сутки , сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников."Финляндия - участник всех натовских коалиций, она обеспечивает ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой финскими спутниками. В прошлом году украинская сторона получала до 25 изображений из космоса, одного в час, как минимум, в сутки. Все думают, что в основном работает на ВСУ американская группировка, это далеко не так", - сказал Плотников на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что финские инструкторы готовят военнослужащих ВСУ. Кроме того, граждане Финляндии участвовали и, возможно, продолжают участвовать в боевых действиях против России."Финляндия при нынешнем президенте, злом таком русофобе (Александре - ред.) Стуббе проводит откровенно антироссийскую политику", - констатировал Плотников.

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