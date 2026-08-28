Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/finlyandiya-872767739.html
Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН
Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН - 28.08.2026, ПРАЙМ
Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН
Финляндия в прошлом году снабжала Украину до 25 разведывательными космическими снимками в сутки , сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:13+0300
2026-08-28T13:13+0300
всу
ран
украина
общество
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872767739.jpg?1787912029
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финляндия в прошлом году снабжала Украину до 25 разведывательными космическими снимками в сутки , сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников."Финляндия - участник всех натовских коалиций, она обеспечивает ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой финскими спутниками. В прошлом году украинская сторона получала до 25 изображений из космоса, одного в час, как минимум, в сутки. Все думают, что в основном работает на ВСУ американская группировка, это далеко не так", - сказал Плотников на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что финские инструкторы готовят военнослужащих ВСУ. Кроме того, граждане Финляндии участвовали и, возможно, продолжают участвовать в боевых действиях против России."Финляндия при нынешнем президенте, злом таком русофобе (Александре - ред.) Стуббе проводит откровенно антироссийскую политику", - констатировал Плотников.
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, ран, украина, общество , финляндия
ВСУ, РАН, УКРАИНА, Общество , ФИНЛЯНДИЯ
13:13 28.08.2026
 
Финляндия передает ВСУ до 25 разведывательных снимков в сутки — ИВ РАН

Плотников: Финляндия передает Киеву разведданные, а финские инструкторы готовят военных

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Финляндия в прошлом году снабжала Украину до 25 разведывательными космическими снимками в сутки , сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников.
"Финляндия - участник всех натовских коалиций, она обеспечивает ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой финскими спутниками. В прошлом году украинская сторона получала до 25 изображений из космоса, одного в час, как минимум, в сутки. Все думают, что в основном работает на ВСУ американская группировка, это далеко не так", - сказал Плотников на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что финские инструкторы готовят военнослужащих ВСУ. Кроме того, граждане Финляндии участвовали и, возможно, продолжают участвовать в боевых действиях против России.
"Финляндия при нынешнем президенте, злом таком русофобе (Александре - ред.) Стуббе проводит откровенно антироссийскую политику", - констатировал Плотников.
 
ВСУРАНУКРАИНАОбществоФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала