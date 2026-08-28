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Во Франции назвали аномальную жару первым последствием аномальной жары

Во Франции назвали аномальную жару первым последствием аномальной жары - 28.08.2026, ПРАЙМ

Во Франции назвали аномальную жару первым последствием аномальной жары

Отсутствие роста французского ВВП в квартальном выражении во II квартале стало первым конкретным последствием аномальной жары, заявил в пятницу министр... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:10+0300

2026-08-28T13:10+0300

2026-08-28T13:10+0300

мировая экономика

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португалия

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ПАРИЖ, 28 авг - ПРАЙМ. Отсутствие роста французского ВВП в квартальном выражении во II квартале стало первым конкретным последствием аномальной жары, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что экономика страны в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении. В первом квартале было зафиксировано квартальное снижение ВВП на 0,2% "Это первые конкретные последствия ужасного лета, которое мы пережили… Это совершенно ужасающие, огромные последствия", - приводит газета Monde заявление министра. По его словам, аномальные температуры повлияют на экономику и в третьем квартале. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Французские власти заявили, что экономический ущерб для страны из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

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мировая экономика, европа, испания, португалия