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Минэкономики Германии оценило уровень запасов в газохранилищах
Минэкономики Германии оценило уровень запасов в газохранилищах - 28.08.2026, ПРАЙМ
Минэкономики Германии оценило уровень запасов в газохранилищах
Минэкономики ФРГ считает неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, но продолжает рассчитывать на рыночное саморегулирование,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:54+0300
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БЕРЛИН, 28 авг - ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ считает неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, но продолжает рассчитывать на рыночное саморегулирование, заявила представитель ведомства Сюзанне Унград. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) сообщила, что на данный момент газохранилища в Германии заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет. "Конечно, уровни наполненности (газохранилищ - ред.) не являются удовлетворительными. Для нас это совершенно очевидно. Но мы ведем переговоры, мы рассчитываем на их успех", - заявила Унград на правительственном брифинге в Берлине. По ее данным, нынешний уровень запасов газа в ФРГ составляет 51,64%. "В последние дни наблюдался значительный приток газа, поэтому мы предполагаем, что сейчас рынок активно пополняет запасы", - заметила представитель ведомства. Унград связала происходящее с небольшим снижением цен на газ и прекращением аномальной жары в Азии. По ее оценке, из-за этого потоки сжиженного природного газа (СПГ) больше не перенаправляются в азиатский регион, а закупаются непосредственно в Европе. "Это та тенденция, которую мы наблюдаем в настоящее время. Министерство экономики исходит из того, что рынок будет и дальше пополняться. Это задача рынка, и это всегда работало", - подчеркнула Унград. Она добавила, что в случае недостаточных темпов заполнения хранилищ у минэкономики ФРГ есть "различные возможности", которые будут задействованы, однако ведомство по-прежнему делает ставку на рынок, поэтому объявлять о них заранее не планируется. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
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газ, германия, берлин, азия, минэкономики, ес, ек
Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, АЗИЯ, Минэкономики, ЕС, ЕК
Минэкономики Германии оценило уровень запасов в газохранилищах
Минэкономики ФРГ считает неудовлетворительным нынешний уровень запасов газа в Германии
БЕРЛИН, 28 авг - ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ считает неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, но продолжает рассчитывать на рыночное саморегулирование, заявила представитель ведомства Сюзанне Унград.
Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) сообщила, что на данный момент газохранилища в Германии
заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет.
"Конечно, уровни наполненности (газохранилищ - ред.) не являются удовлетворительными. Для нас это совершенно очевидно. Но мы ведем переговоры, мы рассчитываем на их успех", - заявила Унград на правительственном брифинге в Берлине
.
По ее данным, нынешний уровень запасов газа в ФРГ составляет 51,64%.
"В последние дни наблюдался значительный приток газа, поэтому мы предполагаем, что сейчас рынок активно пополняет запасы", - заметила представитель ведомства.
Унград связала происходящее с небольшим снижением цен на газ и прекращением аномальной жары в Азии
. По ее оценке, из-за этого потоки сжиженного природного газа (СПГ) больше не перенаправляются в азиатский регион, а закупаются непосредственно в Европе
.
"Это та тенденция, которую мы наблюдаем в настоящее время. Министерство экономики исходит из того, что рынок будет и дальше пополняться. Это задача рынка, и это всегда работало", - подчеркнула Унград.
Она добавила, что в случае недостаточных темпов заполнения хранилищ у минэкономики ФРГ есть "различные возможности", которые будут задействованы, однако ведомство по-прежнему делает ставку на рынок, поэтому объявлять о них заранее не планируется.
ЕС
на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива
и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК
Анна-Каиса Итконен.
При этом "Газпром
" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.