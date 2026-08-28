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Путину представили модульную платформу для "Газелей"

Путину представили модульную платформу для "Газелей" - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путину представили модульную платформу для "Газелей"

Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:59+0300

2026-08-28T20:59+0300

2026-08-28T21:00+0300

бизнес

нижний новгород

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную платформу для "Газелей" нового поколения. Сотрудники предприятия рассказали президенту, что в эту платформу без значительных изменений можно поставить дизельный двигатель, бензиновый двигатель, двигатель на газомоторном топливе, гибридную модификацию, а также электроустановку. Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который будет жестче и безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска, что позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов. Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Эта разработка впервые реализована в российском автомобилестроении. Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы автомобилей и высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова, создавать модели с полным, передним или задним приводом, устанавливать любые типы двигателей. Инженерный центр Горьковского автозавода - один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения полного цикла. Он объединяет 32 профильных центра компетенций, в которых сосредоточены разработки по ключевым направлениям: кузов, кабина, трансмиссия, интерьер, шасси.

нижний новгород

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нижний новгород, владимир путин