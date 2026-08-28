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Путину представили модульную платформу для "Газелей" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путину представили модульную платформу для "Газелей"
Путину представили модульную платформу для "Газелей" - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путину представили модульную платформу для "Газелей"
Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:59+0300
2026-08-28T21:00+0300
бизнес
нижний новгород
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную платформу для "Газелей" нового поколения. Сотрудники предприятия рассказали президенту, что в эту платформу без значительных изменений можно поставить дизельный двигатель, бензиновый двигатель, двигатель на газомоторном топливе, гибридную модификацию, а также электроустановку. Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который будет жестче и безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска, что позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов. Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Эта разработка впервые реализована в российском автомобилестроении. Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы автомобилей и высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова, создавать модели с полным, передним или задним приводом, устанавливать любые типы двигателей. Инженерный центр Горьковского автозавода - один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения полного цикла. Он объединяет 32 профильных центра компетенций, в которых сосредоточены разработки по ключевым направлениям: кузов, кабина, трансмиссия, интерьер, шасси.
нижний новгород
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бизнес, нижний новгород, владимир путин
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
20:59 28.08.2026 (обновлено: 21:00 28.08.2026)
 
Путину представили модульную платформу для "Газелей"

Путину в Нижнем Новгороде представили модульную платформу для "Газелей" нового поколения

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную платформу для "Газелей" нового поколения.
Сотрудники предприятия рассказали президенту, что в эту платформу без значительных изменений можно поставить дизельный двигатель, бензиновый двигатель, двигатель на газомоторном топливе, гибридную модификацию, а также электроустановку.
Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который будет жестче и безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска, что позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов.
Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Эта разработка впервые реализована в российском автомобилестроении.
Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы автомобилей и высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова, создавать модели с полным, передним или задним приводом, устанавливать любые типы двигателей.
Инженерный центр Горьковского автозавода - один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения полного цикла. Он объединяет 32 профильных центра компетенций, в которых сосредоточены разработки по ключевым направлениям: кузов, кабина, трансмиссия, интерьер, шасси.
 
БизнесНИЖНИЙ НОВГОРОДВладимир Путин
 
 
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