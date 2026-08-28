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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 1,7 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 1,7 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 286,1 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:55+0300
2026-08-28T16:55+0300
бизнес
газпром
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 286,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Сильные результаты второго квартала 2026 года обусловлены эффективным управлением портфелем диверсифицированных активов компании и улучшением рыночной конъюнктуры", - поясняется в сообщении компании. Выручка компании составила 1,9 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла в 1,7 раза, до 392,7 миллиарда рублей, операционная прибыль - в 1,9 раза, до 395 миллиардов рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 26,4%, до 2,4 триллиона рублей, долгосрочные - на 14,5%, до 1,4 триллиона рублей. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
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192
40
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бизнес, газпром
Бизнес, Газпром
16:55 28.08.2026
 
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль "Газпром нефти" в I полугодии 2026 года выросла в 1,7 раза

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 286,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Сильные результаты второго квартала 2026 года обусловлены эффективным управлением портфелем диверсифицированных активов компании и улучшением рыночной конъюнктуры", - поясняется в сообщении компании.
Выручка компании составила 1,9 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла в 1,7 раза, до 392,7 миллиарда рублей, операционная прибыль - в 1,9 раза, до 395 миллиардов рублей.
Краткосрочные обязательства выросли на 26,4%, до 2,4 триллиона рублей, долгосрочные - на 14,5%, до 1,4 триллиона рублей.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
 
БизнесГазпром
 
 
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