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Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 12%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 12% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 12%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии текущего года снизилась на 12% и составила 863,9 миллиарда рублей, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:41+0300
2026-08-28T17:41+0300
2026-08-28T17:41+0300
бизнес
газпром
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии текущего года снизилась на 12% и составила 863,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от продаж выросла на 6% - до 5,3 триллиона рублей.
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бизнес, газпром
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 12%
Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I полугодии снизилась на 12%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии текущего года снизилась на 12% и составила 863,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от продаж выросла на 6% - до 5,3 триллиона рублей.