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Капвложения "Газпрома" по МСФО снизились на 3,5%
Капвложения "Газпрома" по МСФО снизились на 3,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Капвложения "Газпрома" по МСФО снизились на 3,5%
Капитальные вложения "Газпрома" по МСФО за первое полугодие текущего года снизились на 3,5% и составили 1,302 триллиона рублей, следует из отчетности компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:47+0300
2026-08-28T17:47+0300
2026-08-28T17:47+0300
россия
газпром
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпрома" по МСФО за первое полугодие текущего года снизились на 3,5% и составили 1,302 триллиона рублей, следует из отчетности компании. Годом ранее капвложения составили 1,35 триллиона. Таким образом, показатель снизился на 3,5%.
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россия, газпром
Капвложения "Газпрома" по МСФО снизились на 3,5%
Капитальные вложения "Газпрома" за I полугодие снизились на 3,5%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпрома" по МСФО за первое полугодие текущего года снизились на 3,5% и составили 1,302 триллиона рублей, следует из отчетности компании.
Годом ранее капвложения составили 1,35 триллиона. Таким образом, показатель снизился на 3,5%.