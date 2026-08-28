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"Газпром" увеличил поставки газа на экспорт в первом полугодии на 8%
"Газпром" увеличил поставки газа на экспорт в первом полугодии на 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил поставки газа на экспорт в первом полугодии на 8%
Объем поставок газа "Газпрома" на экспорт в первом полугодии текущего года увеличился на 8%, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:06+0300
2026-08-28T18:06+0300
2026-08-28T18:06+0300
газ
россия
фамил садыгов
газпром
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Объем поставок газа "Газпрома" на экспорт в первом полугодии текущего года увеличился на 8%, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Положительная динамика наблюдалась и на экспортном направлении – в первом полугодии 2026 года объем поставок газа увеличился на 8%", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
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газ, россия, фамил садыгов, газпром
Газ, РОССИЯ, Фамил Садыгов, Газпром
"Газпром" увеличил поставки газа на экспорт в первом полугодии на 8%
Зампред правления Садыгов: объем поставок газа "Газпрома" на экспорт вырос на 8%