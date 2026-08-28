https://1prime.ru/20260828/gk-872755210.html

СМИ: создатели ИИ хотят закрепить в ГК возможность обучать модели

СМИ: создатели ИИ хотят закрепить в ГК возможность обучать модели - 28.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: создатели ИИ хотят закрепить в ГК возможность обучать модели

Российские создатели искусственного интеллекта хотят закрепить в Гражданском кодексе возможность обучать модели на материалах, которые есть в свободном доступе... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T05:56+0300

2026-08-28T05:56+0300

2026-08-28T05:56+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские создатели искусственного интеллекта хотят закрепить в Гражданском кодексе возможность обучать модели на материалах, которые есть в свободном доступе или были законно приобретены, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Альянса в сфере ИИ. "Российские создатели искусственного интеллекта (ИИ) хотят закрепить в Гражданском кодексе (ГК) возможность обучать модели на тех произведениях, которые были приобретены на законных основаниях или есть в свободном доступе", - пишет издание. Отмечается, что письмо Альянса (в него входят "Сбер", "Яндекс", VK, МТС, "Билайн", Т-банк, "Газпром нефть" и другие) от 27 августа было направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и сделано это в ответ на проект поправок в закон об ИИ и в часть 4 ГК РФ - ранее предполагалось приравнять обучение ИИ-модели к использованию объектов авторских и смежных прав. Как пишет издание, Альянс же предлагает закрепить в ГК норму, аналогичную части 2 статьи 10 закона о поддержке развития ИИ: разрешить обучение на "правомерно полученных или общедоступных произведениях", если правообладатель не установил технических ограничений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, ведомости, яндекс, мтс