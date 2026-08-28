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Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР
Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР - 28.08.2026, ПРАЙМ
Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР
Российские туристы проявляют интерес к поездкам в КНДР, чаще всего это направление для путешествий выбирают жители регионов Дальнего Востока, рассказал в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:17+0300
2026-08-28T08:17+0300
туризм
бизнес
россия
кндр
владивосток
дальний восток
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские туристы проявляют интерес к поездкам в КНДР, чаще всего это направление для путешествий выбирают жители регионов Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Знаю точно, что российские туристы проявляют интерес к поездкам в эту страну, изучению особенностей культуры и традиций. Больше в КНДР путешествуют туристы из регионов Дальнего Востока, что во многом обусловлено географией", - сказал он. Козлов отметил, что турпоток между Россией и КНДР в последние три года сохраняет стабильный прирост. "Общий показатель пока небольшой, но мы только с 2024 года активизировали эту работу после достаточно долгого периода пандемии, когда для развития туризма возможности были ограничены", - добавил министр. Он подчеркнул, что корейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю летает из Владивостока в Пхеньян, и это востребованные рейсы. Но как показывают данные загрузки авиарейса Москва-Пхеньян, жители центральных регионов России тоже открывают для себя это туристическое направление, поделился Козлов. "Интересный продукт предлагают РЖД - туристический поезд "В Корею". Маршрут занимает 5 дней из Владивостока через Туманган в Расон и обратно", - напомнил министр. Он также подтвердил, что компании из Приморского края рассматривают возможность запуска пассажирского сообщения с приграничной корейской особой экономической зоной Расон, и российские власти это только приветствуют. "Количество рейсов, их частота будут зависеть от загрузки, популярности направления. Для запуска маршрута необходимо дождаться старта движения по автомобильному мосту через реку Туманную, а также окончания строительства пограничной и таможенной инфраструктуры, необходимой для обслуживания пассажиров", - заключил Козлов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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туризм, бизнес, россия, кндр, владивосток, дальний восток, александр козлов, минприроды, ржд, вэф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КНДР, Владивосток, Дальний Восток, Александр Козлов, Минприроды, РЖД, ВЭФ
08:17 28.08.2026
 
Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР

Глава Минприроды Козлов: российские туристы интересуются поездками в КНДР

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские туристы проявляют интерес к поездкам в КНДР, чаще всего это направление для путешествий выбирают жители регионов Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Знаю точно, что российские туристы проявляют интерес к поездкам в эту страну, изучению особенностей культуры и традиций. Больше в КНДР путешествуют туристы из регионов Дальнего Востока, что во многом обусловлено географией", - сказал он.
Козлов отметил, что турпоток между Россией и КНДР в последние три года сохраняет стабильный прирост.
"Общий показатель пока небольшой, но мы только с 2024 года активизировали эту работу после достаточно долгого периода пандемии, когда для развития туризма возможности были ограничены", - добавил министр.
Он подчеркнул, что корейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю летает из Владивостока в Пхеньян, и это востребованные рейсы. Но как показывают данные загрузки авиарейса Москва-Пхеньян, жители центральных регионов России тоже открывают для себя это туристическое направление, поделился Козлов.
"Интересный продукт предлагают РЖД - туристический поезд "В Корею". Маршрут занимает 5 дней из Владивостока через Туманган в Расон и обратно", - напомнил министр.
Он также подтвердил, что компании из Приморского края рассматривают возможность запуска пассажирского сообщения с приграничной корейской особой экономической зоной Расон, и российские власти это только приветствуют.
"Количество рейсов, их частота будут зависеть от загрузки, популярности направления. Для запуска маршрута необходимо дождаться старта движения по автомобильному мосту через реку Туманную, а также окончания строительства пограничной и таможенной инфраструктуры, необходимой для обслуживания пассажиров", - заключил Козлов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКНДРВладивостокДальний ВостокАлександр КозловМинприродыРЖДВЭФ
 
 
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