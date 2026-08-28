https://1prime.ru/20260828/glava-872755858.html

Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР

Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР - 28.08.2026, ПРАЙМ

Глава Минприроды рассказал о интересе россиян к поездкам в КНДР

Российские туристы проявляют интерес к поездкам в КНДР, чаще всего это направление для путешествий выбирают жители регионов Дальнего Востока, рассказал в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

туризм

бизнес

россия

кндр

владивосток

дальний восток

александр козлов

минприроды

ржд

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872755858.jpg?1787894274

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские туристы проявляют интерес к поездкам в КНДР, чаще всего это направление для путешествий выбирают жители регионов Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Знаю точно, что российские туристы проявляют интерес к поездкам в эту страну, изучению особенностей культуры и традиций. Больше в КНДР путешествуют туристы из регионов Дальнего Востока, что во многом обусловлено географией", - сказал он. Козлов отметил, что турпоток между Россией и КНДР в последние три года сохраняет стабильный прирост. "Общий показатель пока небольшой, но мы только с 2024 года активизировали эту работу после достаточно долгого периода пандемии, когда для развития туризма возможности были ограничены", - добавил министр. Он подчеркнул, что корейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю летает из Владивостока в Пхеньян, и это востребованные рейсы. Но как показывают данные загрузки авиарейса Москва-Пхеньян, жители центральных регионов России тоже открывают для себя это туристическое направление, поделился Козлов. "Интересный продукт предлагают РЖД - туристический поезд "В Корею". Маршрут занимает 5 дней из Владивостока через Туманган в Расон и обратно", - напомнил министр. Он также подтвердил, что компании из Приморского края рассматривают возможность запуска пассажирского сообщения с приграничной корейской особой экономической зоной Расон, и российские власти это только приветствуют. "Количество рейсов, их частота будут зависеть от загрузки, популярности направления. Для запуска маршрута необходимо дождаться старта движения по автомобильному мосту через реку Туманную, а также окончания строительства пограничной и таможенной инфраструктуры, необходимой для обслуживания пассажиров", - заключил Козлов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

кндр

владивосток

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, кндр, владивосток, дальний восток, александр козлов, минприроды, ржд, вэф