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Глава ПМР прокомментировал введение Молдавией НДС на приднестровские товары

Глава ПМР прокомментировал введение Молдавией НДС на приднестровские товары - 28.08.2026, ПРАЙМ

Глава ПМР прокомментировал введение Молдавией НДС на приднестровские товары

Введение Молдавией НДС на приднестровские товары приведет к негативным последствиям в Приднестровье, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:01+0300

2026-08-28T13:01+0300

2026-08-28T13:01+0300

молдавия

приднестровье

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Введение Молдавией НДС на приднестровские товары приведет к негативным последствиям в Приднестровье, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. В среду молдавский премьер-министр Василий Тофан заявил, что правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья. В министерстве иностранных дел ПМР ранее заявили, что введением НДС на ряд категорий товаров из Приднестровья Молдавия выбрала курс на эскалацию. "Это односторонний шаг, который, я уверен, приведет к очень негативным последствиям. Молдова старается, образно говоря, поджечь дом своего соседа. И они наивно полагают, что данный огонь на них не перекинется. Перекинется – это я точно могу сказать. Нет в истории таких примеров, когда у соседа плохо, а тебе хорошо. Всем будет плохо", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Глава ПМР также отметил, что Молдавия сознательно идет на этот шаг. По его словам, вся нагрузка по обеспечению приднестровцев лежит исключительно на бюджете Приднестровья. "Это все на наших плечах. Не говоря уже о пенсиях, которые мы выплачиваем нашим приднестровским гражданам, пенсии разного типа у нас получают 97 тысяч граждан. Это все на наших плечах. А вы бессовестно, вероломно воруете у нас деньги. Воруете у предпринимателей – естественно, они уходят и из нашего бюджета", - отметил Красносельский. Он также привел данные, что из-за таможенных пошлин Молдавии Приднестровье потеряло более 32 миллионов долларов. "И дальше ситуация, я так понимаю, будет усугубляться. Я не понимаю: взывать к совести, к здравому смыслу? Не знаю, к чему. Что там осталось при принятии таких решений. Это решение вероломное, и, конечно, мы будем всячески сопротивляться и противодействовать наступлению негативных последствий от данных решений", - добавил Красносельский. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

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молдавия, приднестровье, кишинев