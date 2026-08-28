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Глава ФРС предупредил, что инфляция в США остается слишком высокой
Глава ФРС предупредил, что инфляция в США остается слишком высокой - 28.08.2026, ПРАЙМ
Глава ФРС предупредил, что инфляция в США остается слишком высокой
Улучшение показателей инфляции не означает, что одновременно улучшились и базовые тенденции в американской экономике, инфляция остается слишком высокой, заявил... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:38+0300
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ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. Улучшение показателей инфляции не означает, что одновременно улучшились и базовые тенденции в американской экономике, инфляция остается слишком высокой, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш. "Несмотря на то, что показатели (инфляции – ред.) нынешним летом оказались лучше, чем ожидалось, они не свидетельствуют об улучшении базовых тенденций", - сказал Уорш на конференции в Вайоминге. Он отметил, что инфляция все еще остается "слишком высокой". По его словам, ФРС готова предпринять необходимые меры для изменения ситуации. Уорш также признал наличие сложностей на рынке труда. "Работающим американцам приходится сталкиваться с очень высокой инфляцией и с ситуацией на рынке труда, которая неожиданно стала менее безопасной", - добавил он. Годовая инфляция в США по итогам июля замедлилась до 3,4% с уровня предыдущего месяца в 3,5%. Целевой показатель ФРС США составляет 2%.
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мировая экономика, сша
Глава ФРС предупредил, что инфляция в США остается слишком высокой
Глава ФРС Уорш заявил, что инфляция в США остается слишком высокой
ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. Улучшение показателей инфляции не означает, что одновременно улучшились и базовые тенденции в американской экономике, инфляция остается слишком высокой, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш.
"Несмотря на то, что показатели (инфляции – ред.) нынешним летом оказались лучше, чем ожидалось, они не свидетельствуют об улучшении базовых тенденций", - сказал Уорш на конференции в Вайоминге.
Он отметил, что инфляция все еще остается "слишком высокой". По его словам, ФРС готова предпринять необходимые меры для изменения ситуации.
Уорш также признал наличие сложностей на рынке труда.
"Работающим американцам приходится сталкиваться с очень высокой инфляцией и с ситуацией на рынке труда, которая неожиданно стала менее безопасной", - добавил он.
Годовая инфляция в США по итогам июля замедлилась до 3,4% с уровня предыдущего месяца в 3,5%. Целевой показатель ФРС США составляет 2%.