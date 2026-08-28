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Госдолг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП
Госдолг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП - 28.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП
Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП страны, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:36+0300
2026-08-28T14:36+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП страны, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. Накануне РИА Новости со ссылкой на данные информационной справки минфина Украины передало, что в июле государственный внешний и внутренний долг страны обновил исторический максимум, достигнув на конец месяца 214,18 миллиарда долларов. При этом, по информации государственной службы статистики Украины, номинальный ВВП страны на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен, или 202,6 миллиарда долларов. Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило 105,7%. Соотношение задолженности Украины к ее номинальному ВВП беспрерывно растет. На конец 2021 года этот показатель составлял 48,9%, в 2022 году - 78,4%, 2023 - 84,4%, 2024 - 91,2%. По итогам 2025 года государственный долг Украины превысил ее номинальный ВВП, достигнув 101,2% от него. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
Госдолг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП
Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП страны
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% номинального ВВП страны, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
Накануне РИА Новости со ссылкой на данные информационной справки минфина Украины передало, что в июле государственный внешний и внутренний долг страны обновил исторический максимум, достигнув на конец месяца 214,18 миллиарда долларов.
При этом, по информации государственной службы статистики Украины, номинальный ВВП страны на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен, или 202,6 миллиарда долларов. Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило 105,7%.
Соотношение задолженности Украины к ее номинальному ВВП беспрерывно растет. На конец 2021 года этот показатель составлял 48,9%, в 2022 году - 78,4%, 2023 - 84,4%, 2024 - 91,2%. По итогам 2025 года государственный долг Украины превысил ее номинальный ВВП, достигнув 101,2% от него.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.