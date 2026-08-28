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В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года
Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T03:47+0300
2026-08-28T03:47+0300
2026-08-28T03:47+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в июле предметно рассматривал снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств", - сказал он в интервью в преддверии ВЭФ-2026.
Аксаков добавил, что для Банка России важным фактором при планировании траектории ставки станут корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку, которые Минфин внесет в Госдуму до 1 октября.
"При чрезмерном увеличении дефицита вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики увеличивается", - отметил депутат.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, россия, владивосток, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, минфин
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владивосток, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, Минфин
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года
Депутат Аксаков: ключевая ставка ЦБ может быть снижена до 13 процентов к концу года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в июле предметно рассматривал снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств", - сказал он в интервью в преддверии ВЭФ-2026.
Аксаков добавил, что для Банка России важным фактором при планировании траектории ставки станут корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку, которые Минфин внесет в Госдуму до 1 октября.
"При чрезмерном увеличении дефицита вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики увеличивается", - отметил депутат.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.