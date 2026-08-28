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В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира

В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира

Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан, заявила РИА Новости член комитета... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:30+0300

2026-08-28T16:30+0300

2026-08-28T16:30+0300

россия

мировая экономика

китай

сша

индия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Россия - стабильно четвертая экономика мира еще с 2021 года, и регулярно подтверждает этот статус. Несмотря на бесконечные новые пакеты санкций, вводимых против нашей страны, мы демонстрируем устойчивый рост экономики и прежде всего доходов граждан в последнее время, которые выросли на 23% за 2023-2025 годы", - сказала Чемерис. Депутат отметила, что место экономики России в мире говорит о серьезных структурных изменениях, ведь в стране происходит переход на новую модель экономического роста, основанную на расширении внутреннего предложения. "Мы стабильно удерживаем наши позиции, уверенно опережая Японию и Германию, так как Россия успешно и оперативно перестраивает свою экономику, находя новых партнеров и развивая импортозамещение, чем точно не могут похвастаться наши западноевропейские визави", - добавила Чемерис.

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россия, мировая экономика, китай, сша, индия