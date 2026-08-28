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В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира
В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира
Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан, заявила РИА Новости член комитета... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:30+0300
2026-08-28T16:30+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Россия - стабильно четвертая экономика мира еще с 2021 года, и регулярно подтверждает этот статус. Несмотря на бесконечные новые пакеты санкций, вводимых против нашей страны, мы демонстрируем устойчивый рост экономики и прежде всего доходов граждан в последнее время, которые выросли на 23% за 2023-2025 годы", - сказала Чемерис.
Депутат отметила, что место экономики России в мире говорит о серьезных структурных изменениях, ведь в стране происходит переход на новую модель экономического роста, основанную на расширении внутреннего предложения.
"Мы стабильно удерживаем наши позиции, уверенно опережая Японию и Германию, так как Россия успешно и оперативно перестраивает свою экономику, находя новых партнеров и развивая импортозамещение, чем точно не могут похвастаться наши западноевропейские визави", - добавила Чемерис.
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россия, мировая экономика, китай, сша, индия
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
В Госдуме назвали Россию четвертой экономикой мира
Депутат Чемерис: Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Россия - стабильно четвертая экономика мира еще с 2021 года, и регулярно подтверждает этот статус. Несмотря на бесконечные новые пакеты санкций, вводимых против нашей страны, мы демонстрируем устойчивый рост экономики и прежде всего доходов граждан в последнее время, которые выросли на 23% за 2023-2025 годы", - сказала Чемерис.
Депутат отметила, что место экономики России в мире говорит о серьезных структурных изменениях, ведь в стране происходит переход на новую модель экономического роста, основанную на расширении внутреннего предложения.
"Мы стабильно удерживаем наши позиции, уверенно опережая Японию и Германию, так как Россия успешно и оперативно перестраивает свою экономику, находя новых партнеров и развивая импортозамещение, чем точно не могут похвастаться наши западноевропейские визави", - добавила Чемерис.