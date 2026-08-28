https://1prime.ru/20260828/gost-872754082.html
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать
Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T01:17+0300
2026-08-28T01:17+0300
2026-08-28T01:17+0300
технологии
россия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872754082.jpg?1787869029
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандарт дает определение трехмерной биопечати. Так, к подобным технологиям относится создание органов и тканей с использованием биологических материалов, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы.
Биопечать подразделяется на струйную, лазерную, клеточными сфероидами, роботическую и другие. Чернила для изготовления органов и тканей должны быть природного происхождения, такие как природные полисахариды, белки, аутологичные клетки, клеточные суспензии и другое.
Появление такого ГОСТ открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, это создает условия для выхода российских решений на международный уровень.
Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма. Разработка и внедрение биомедицинских технологий, в том числе биопечати, будут направлены на поддержание здорового долголетия, современных молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, промышленность
Технологии, РОССИЯ, Промышленность
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать
Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов начнет действовать в России 1 сентября
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандарт дает определение трехмерной биопечати. Так, к подобным технологиям относится создание органов и тканей с использованием биологических материалов, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы.
Биопечать подразделяется на струйную, лазерную, клеточными сфероидами, роботическую и другие. Чернила для изготовления органов и тканей должны быть природного происхождения, такие как природные полисахариды, белки, аутологичные клетки, клеточные суспензии и другое.
Появление такого ГОСТ открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, это создает условия для выхода российских решений на международный уровень.
Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма. Разработка и внедрение биомедицинских технологий, в том числе биопечати, будут направлены на поддержание здорового долголетия, современных молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний.