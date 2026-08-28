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В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать
Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T01:17+0300
2026-08-28T01:17+0300
технологии
россия
промышленность
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандарт дает определение трехмерной биопечати. Так, к подобным технологиям относится создание органов и тканей с использованием биологических материалов, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы. Биопечать подразделяется на струйную, лазерную, клеточными сфероидами, роботическую и другие. Чернила для изготовления органов и тканей должны быть природного происхождения, такие как природные полисахариды, белки, аутологичные клетки, клеточные суспензии и другое. Появление такого ГОСТ открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, это создает условия для выхода российских решений на международный уровень.  Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма. Разработка и внедрение биомедицинских технологий, в том числе биопечати, будут направлены на поддержание здорового долголетия, современных молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний.
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технологии, россия, промышленность
Технологии, РОССИЯ, Промышленность
01:17 28.08.2026
 
В России появится первый ГОСТ на трехмерную биопечать

Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов начнет действовать в России 1 сентября

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине начнет действовать в России уже 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандарт дает определение трехмерной биопечати. Так, к подобным технологиям относится создание органов и тканей с использованием биологических материалов, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы.
Биопечать подразделяется на струйную, лазерную, клеточными сфероидами, роботическую и другие. Чернила для изготовления органов и тканей должны быть природного происхождения, такие как природные полисахариды, белки, аутологичные клетки, клеточные суспензии и другое.
Появление такого ГОСТ открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, это создает условия для выхода российских решений на международный уровень.
 Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма. Разработка и внедрение биомедицинских технологий, в том числе биопечати, будут направлены на поддержание здорового долголетия, современных молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний.
 
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