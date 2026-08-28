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Группа НЛМК сократила производство стали на 4% в I полугодии
Группа НЛМК сократила производство стали на 4% в I полугодии - 28.08.2026, ПРАЙМ
Группа НЛМК сократила производство стали на 4% в I полугодии
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по итогам первого полугодия текущего года сократила производство стали на 4% в годовом выражении - до 6,8 | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:39+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по итогам первого полугодия текущего года сократила производство стали на 4% в годовом выражении - до 6,8 миллиона тонн, следует из отчета компании.
"В первом полугодии 2026 года операционные показатели эмитента продемонстрировали достаточно стабильную динамику, несмотря на продолжающийся кризис в отрасли. Производство стали по группе НЛМК составило 6,8 миллиона тонн (-4% г/г)", - сказано в отчете.
Отмечается, что продажи металлопродукции составили 7,7 миллиона тонн, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Видимое потребление стали в России за январь–июнь 2026 года выросло на 6,6% в годовом выражении - до 27,2 миллиона тонн, что стало следствием постепенного смягчения денежно-кредитных условий и оживления в отдельных секторах-потребителях, добавляется в отчете.
Основным драйвером восстановления выступило автомобилестроение. Так, производство легковых автомобилей выросло на 16% в годовом выражении, а продажи новых автомобилей увеличились на 15–16%.
В строительном секторе картина смешанная: запуск новых жилищных проектов вырос на 12% в годовом выражении, однако ввод жилья в эксплуатацию сократился на 18% - до минимума с 2021 года за счет продолжающегося падения индивидуального жилищного строительства (-28,6%).
Несмотря на рост видимого потребления, производство продолжило сокращаться: выплавка стали снизилась на 6,7% - до 32,3 миллиона тонн, выпуск готового проката - на 5,1–6,6%, до 27,2–28,7 миллиона тонн.
"Разрыв между растущим спросом и снижающимся производством частично компенсировался запасами и снижением экспортной ориентации отдельных производителей", - полагают в компании.
НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В 2025 году компания сократила выпуск стали на 2% - до 14 миллионов тонн.
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бизнес, промышленность, европа, сша, нлмк
Бизнес, Промышленность, ЕВРОПА, США, НЛМК
Группа НЛМК сократила производство стали на 4% в I полугодии
НЛМК в I полугодии сократил производство стали на 4%, до 6,8 миллиона тонн
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по итогам первого полугодия текущего года сократила производство стали на 4% в годовом выражении - до 6,8 миллиона тонн, следует из отчета компании.
"В первом полугодии 2026 года операционные показатели эмитента продемонстрировали достаточно стабильную динамику, несмотря на продолжающийся кризис в отрасли. Производство стали по группе НЛМК составило 6,8 миллиона тонн (-4% г/г)", - сказано в отчете.
Отмечается, что продажи металлопродукции составили 7,7 миллиона тонн, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Видимое потребление стали в России за январь–июнь 2026 года выросло на 6,6% в годовом выражении - до 27,2 миллиона тонн, что стало следствием постепенного смягчения денежно-кредитных условий и оживления в отдельных секторах-потребителях, добавляется в отчете.
Основным драйвером восстановления выступило автомобилестроение. Так, производство легковых автомобилей выросло на 16% в годовом выражении, а продажи новых автомобилей увеличились на 15–16%.
В строительном секторе картина смешанная: запуск новых жилищных проектов вырос на 12% в годовом выражении, однако ввод жилья в эксплуатацию сократился на 18% - до минимума с 2021 года за счет продолжающегося падения индивидуального жилищного строительства (-28,6%).
Несмотря на рост видимого потребления, производство продолжило сокращаться: выплавка стали снизилась на 6,7% - до 32,3 миллиона тонн, выпуск готового проката - на 5,1–6,6%, до 27,2–28,7 миллиона тонн.
"Разрыв между растущим спросом и снижающимся производством частично компенсировался запасами и снижением экспортной ориентации отдельных производителей", - полагают в компании.
НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В 2025 году компания сократила выпуск стали на 2% - до 14 миллионов тонн.