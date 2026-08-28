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На Хайнане за январь-июль побывали более 445 тысяч российских туристов - 28.08.2026, ПРАЙМ
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На Хайнане за январь-июль побывали более 445 тысяч российских туристов
На Хайнане за январь-июль побывали более 445 тысяч российских туристов - 28.08.2026, ПРАЙМ
На Хайнане за январь-июль побывали более 445 тысяч российских туристов
Более 445 тысяч российских туристов побывало на китайском острове Хайнань за январь-июль этого года, что на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T02:29+0300
2026-08-28T02:29+0300
туризм
бизнес
россия
хайнань
пекин
шанхай
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ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Более 445 тысяч российских туристов побывало на китайском острове Хайнань за январь-июль этого года, что на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту, телевещанию провинции Хайнань. "За январь-июль на Хайнане побывало в общей сложности 446 тысяч российских туристов, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом", - заявили в ведомстве. Отдельно в июле остров принял 67,8 тысячи российских туристов, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В управлении добавили, что туристы из России составили 38,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших провинцию в период с января по июль. Власти провинции отметили очень высокую заполняемость на 12 прямых авиамаршрутах между Россией и Хайнанем с начала года. Кроме того, большое количество российских туристов приезжает на Хайнань с пересадками через Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие города. "Мы очень приветствуем и поддерживаем развитие таких комбинированных туристических продуктов и маршрутов, которые позволяют объединить знакомство с китайской культурой, экскурсии по городам, деловые поездки и отдых на побережье", - добавили в управлении.
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туризм, бизнес, россия, хайнань, пекин, шанхай
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Хайнань, Пекин, Шанхай
02:29 28.08.2026
 
На Хайнане за январь-июль побывали более 445 тысяч российских туристов

Более 445 тысяч российских туристов побывали на Хайнане за январь-июль этого года

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ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Более 445 тысяч российских туристов побывало на китайском острове Хайнань за январь-июль этого года, что на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту, телевещанию провинции Хайнань.
"За январь-июль на Хайнане побывало в общей сложности 446 тысяч российских туристов, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом", - заявили в ведомстве.
Отдельно в июле остров принял 67,8 тысячи российских туристов, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В управлении добавили, что туристы из России составили 38,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших провинцию в период с января по июль.
Власти провинции отметили очень высокую заполняемость на 12 прямых авиамаршрутах между Россией и Хайнанем с начала года. Кроме того, большое количество российских туристов приезжает на Хайнань с пересадками через Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие города.
"Мы очень приветствуем и поддерживаем развитие таких комбинированных туристических продуктов и маршрутов, которые позволяют объединить знакомство с китайской культурой, экскурсии по городам, деловые поездки и отдых на побережье", - добавили в управлении.
 
ТуризмБизнесРОССИЯХайнаньПекинШанхай
 
 
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