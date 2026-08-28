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СМИ: Хили откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону

СМИ: Хили откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону - 28.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Хили откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону

Министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:33+0300

2026-08-28T12:33+0300

2026-08-28T12:33+0300

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ЛОНДОН, 28 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи министром обороны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В прошлом году Хили, будучи министром обороны, заявил о том, что Британия должна тратить 3% своего ВВП на оборону к 2030 году и 3,5% к 2035 году в рамках задачи по увеличению военных расходов, поставленной перед НАТО. "Министр финансов Джон Хили откажется от своей собственной цели расходовать 3% от ВВП Великобритании на оборону к 2030 году, когда он представит свой первый бюджет в октябре", - пишет издание. Отмечается, что бюджет на следующий год, который Хили представит осенью, будет направлен на закрытие дыры в военном бюджете в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,8 миллиардов долларов). Именно такой суммы не хватает для финансирования долгосрочного плана оборонных инвестиций, принятого ранее в этом году. По оценке экспертов, опрошенных газетой, достижение цели в 3% от ВВП потребует 10 миллиардов фунтов дополнительных расходов. Согласно текущим прогнозам, без дополнительного финансирования расходы на обороны достигнут 2,7% от ВВП к 2030 году. В июне Хили ушел в отставку с поста главы МО из-за недостаточного финансирования оборонного бюджета. Ранее старший преподаватель кафедры британской политики Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнс в комментарии РИА Новости назвал ироничным назначение Хили министром финансов после его ухода из МО из-за конфликта вокруг финансирования обороны. В конце июня британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. При этом, согласно заявлению бывшего министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.

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мировая экономика, великобритания, financial times, нато