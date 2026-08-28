https://1prime.ru/20260828/himik-872767376.html

Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже

Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже - 28.08.2026, ПРАЙМ

Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже

Золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания, окисления металла и индивидуальной реакции кожи, рассказал кандидат химических наук,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:10+0300

2026-08-28T13:10+0300

2026-08-28T13:10+0300

общество

мирэа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872767376.jpg?1787911811

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания, окисления металла и индивидуальной реакции кожи, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. "Самая распространенная причина - механическое истирание. Суть в том, что косметические средства, например кремы, пудра или солнцезащитные лосьоны, содержат крошечные твердые частицы таких веществ, как оксид цинка или диоксид титана. Эти частицы действуют как мелкая наждачная бумага", - рассказал Дорохов в беседе с "Газетой.Ru". По словам доцента, постоянно соприкасаясь с украшением, они стирают с его поверхности мельчайшие частицы самого драгоценного металла и металлов лигатуры, эти частицы оседают на влажной или жирной коже и, будучи слишком мелкими, чтобы отражать свет, выглядят как темные или черные полосы. Вторая причина, отметил Дорохов, - химическая коррозия и окисление. Для прочности в сплав чистого золота добавляют медь, серебро, никель, цинк. Кожа выделяет пот, содержащий соли и жирные кислоты, которые вступают в реакцию с медью, вызывая ее окисление, поэтому на ней может появиться не только черный, но и темно-зеленый след. "В исключительно редких случаях потемнение может быть связано с третьей причиной: индивидуальной реакцией кожи на металлы лигатуры, например на никель, который может содержаться в сплаве белого золота", - добавил химик. Для устранения проблемы Дорохов порекомендовал чистить украшения, снимать их на время нанесения кремов или интенсивных физических нагрузок, а также регулярно очищать кожу в местах соприкосновения с украшением. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к ювелиру, чтобы исключить сплав с нежелательными примесями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мирэа