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Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже
Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже - 28.08.2026, ПРАЙМ
Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже
Золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания, окисления металла и индивидуальной реакции кожи, рассказал кандидат химических наук,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:10+0300
2026-08-28T13:10+0300
общество
мирэа
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания, окисления металла и индивидуальной реакции кожи, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. "Самая распространенная причина - механическое истирание. Суть в том, что косметические средства, например кремы, пудра или солнцезащитные лосьоны, содержат крошечные твердые частицы таких веществ, как оксид цинка или диоксид титана. Эти частицы действуют как мелкая наждачная бумага", - рассказал Дорохов в беседе с "Газетой.Ru". По словам доцента, постоянно соприкасаясь с украшением, они стирают с его поверхности мельчайшие частицы самого драгоценного металла и металлов лигатуры, эти частицы оседают на влажной или жирной коже и, будучи слишком мелкими, чтобы отражать свет, выглядят как темные или черные полосы. Вторая причина, отметил Дорохов, - химическая коррозия и окисление. Для прочности в сплав чистого золота добавляют медь, серебро, никель, цинк. Кожа выделяет пот, содержащий соли и жирные кислоты, которые вступают в реакцию с медью, вызывая ее окисление, поэтому на ней может появиться не только черный, но и темно-зеленый след. "В исключительно редких случаях потемнение может быть связано с третьей причиной: индивидуальной реакцией кожи на металлы лигатуры, например на никель, который может содержаться в сплаве белого золота", - добавил химик. Для устранения проблемы Дорохов порекомендовал чистить украшения, снимать их на время нанесения кремов или интенсивных физических нагрузок, а также регулярно очищать кожу в местах соприкосновения с украшением. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к ювелиру, чтобы исключить сплав с нежелательными примесями.
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общество , мирэа
Общество , МИРЭА
13:10 28.08.2026
 
Химик объяснил, почему золото оставляет черные следы на коже

Химик Дорохов: золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Золото может оставлять черные следы на коже из-за механического истирания, окисления металла и индивидуальной реакции кожи, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
"Самая распространенная причина - механическое истирание. Суть в том, что косметические средства, например кремы, пудра или солнцезащитные лосьоны, содержат крошечные твердые частицы таких веществ, как оксид цинка или диоксид титана. Эти частицы действуют как мелкая наждачная бумага", - рассказал Дорохов в беседе с "Газетой.Ru".
По словам доцента, постоянно соприкасаясь с украшением, они стирают с его поверхности мельчайшие частицы самого драгоценного металла и металлов лигатуры, эти частицы оседают на влажной или жирной коже и, будучи слишком мелкими, чтобы отражать свет, выглядят как темные или черные полосы.
Вторая причина, отметил Дорохов, - химическая коррозия и окисление. Для прочности в сплав чистого золота добавляют медь, серебро, никель, цинк. Кожа выделяет пот, содержащий соли и жирные кислоты, которые вступают в реакцию с медью, вызывая ее окисление, поэтому на ней может появиться не только черный, но и темно-зеленый след.
"В исключительно редких случаях потемнение может быть связано с третьей причиной: индивидуальной реакцией кожи на металлы лигатуры, например на никель, который может содержаться в сплаве белого золота", - добавил химик.
Для устранения проблемы Дорохов порекомендовал чистить украшения, снимать их на время нанесения кремов или интенсивных физических нагрузок, а также регулярно очищать кожу в местах соприкосновения с украшением. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к ювелиру, чтобы исключить сплав с нежелательными примесями.
 
ОбществоМИРЭА
 
 
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