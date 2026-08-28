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ICE планирует закупить роботов Boston Dynamics на миллион долларов

ICE планирует закупить роботов Boston Dynamics на миллион долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ

ICE планирует закупить роботов Boston Dynamics на миллион долларов

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) намерена закупить четвероногих роботов Spot компании Boston Dynamics как минимум на один миллион долларов,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:36+0300

2026-08-28T20:36+0300

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) намерена закупить четвероногих роботов Spot компании Boston Dynamics как минимум на один миллион долларов, следует из заявления министерства внутренней безопасности США (МВБ). "ICE необходимо приобрести роботов Spot компании Boston Dynamics и сопутствующее оборудование для обеспечения общественной безопасности и проведения правоохранительных операций", - говорится в заявлении. Ожидается, что роботы позволят дистанционно проводить осмотр, оценивать обстановку и выявлять потенциальные угрозы для сотрудников. Служба планирует потратить от 1 до 2 миллионов долларов на приобретение этих систем. В Boston Dynamics заявили, что их роботы используются госструктурами и экстренными службами для работы в опасных условиях, включая обнаружение газа и взрывных устройств, поисково-спасательные операции и обследование зданий. При этом в компании отметили, что использование роботов в качестве оружия строго запрещено. Как ранее сообщал Fox News, ICE якобы получила многомиллиардное финансирование в рамках двух законопроектов о согласовании бюджета, принятых для обеспечения работы ведомства во время второго срока президента США Дональда Трампа. Служба в августе сообщила о контракте почти на 17 миллионов долларов для закупки 6 тысяч перчаток-электрошокеров для своих офицеров.

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