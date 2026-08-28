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Эксперт сравнил развитие ИИ с появлением ядерной энергии - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт сравнил развитие ИИ с появлением ядерной энергии
Эксперт сравнил развитие ИИ с появлением ядерной энергии - 28.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт сравнил развитие ИИ с появлением ядерной энергии
Развитие искусственного интеллекта несет вызовы, сопоставимые с вызовами во время появления ядерной энергии, считает заместитель директора Института... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:34+0300
2026-08-28T20:34+0300
технологии
мировая экономика
китай
шанхай
госсовет
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта несет вызовы, сопоставимые с вызовами во время появления ядерной энергии, считает заместитель директора Института евразийского социального развития Исследовательского центра развития при Госсовете КНР Сюй Тао. Круглый стол в формате видеомоста "Новая миссия стран ШОС в год 25-летнего юбилея организации" состоялся в пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Если позволите провести не совсем точную аналогию, это похоже на появление ядерной энергии… тогда это было серьезным вызовом для международного сообщества. Точно так же ИИ сегодня создает подобный вызов для развития нашего общества", - сказал эксперт. По его словам, главная задача для международного сообщества заключается в том, чтобы сделать ИИ безопасной и подконтрольной производительной силой. Он отметил, что влияние ИИ на человека и общество становится все более серьезным и очевидным, а воздействие ИИ на этику общества является еще одним серьезным вызовом. Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
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технологии, мировая экономика, китай, шанхай, госсовет, шос, оон
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, Шанхай, Госсовет, ШОС, ООН
20:34 28.08.2026
 
Эксперт сравнил развитие ИИ с появлением ядерной энергии

Сюй Тао: развитие искусственного интеллекта несет вызовы для международного сообщества

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта несет вызовы, сопоставимые с вызовами во время появления ядерной энергии, считает заместитель директора Института евразийского социального развития Исследовательского центра развития при Госсовете КНР Сюй Тао.
Круглый стол в формате видеомоста "Новая миссия стран ШОС в год 25-летнего юбилея организации" состоялся в пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Если позволите провести не совсем точную аналогию, это похоже на появление ядерной энергии… тогда это было серьезным вызовом для международного сообщества. Точно так же ИИ сегодня создает подобный вызов для развития нашего общества", - сказал эксперт.
По его словам, главная задача для международного сообщества заключается в том, чтобы сделать ИИ безопасной и подконтрольной производительной силой.
Он отметил, что влияние ИИ на человека и общество становится все более серьезным и очевидным, а воздействие ИИ на этику общества является еще одним серьезным вызовом.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙШанхайГоссоветШОСООН
 
 
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