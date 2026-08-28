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Импорт стали в США в январе-июле сократился на треть

Импорт стали в США в январе-июле сократился на треть - 28.08.2026, ПРАЙМ

Импорт стали в США в январе-июле сократился на треть

Импорт стали в США в январе-июле сократился на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до 16,865 миллиона тонн нетто, согласно предварительным... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:08+0300

2026-08-28T11:08+0300

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бизнес

промышленность

сша

южная корея

канада

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Импорт стали в США в январе-июле сократился на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до 16,865 миллиона тонн нетто, согласно предварительным данным отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI). "Общие объемы импорта стали и готового проката сократились на 33% и 34,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. Так, согласно приведенным данным, за январь-июль импорт стали США составил 16 865 343 тонн нетто, готового проката - 12 495 280 тонн нетто. При этом в июле США импортировали стали в общей сложности 2,26 миллиона тонн нетто, включая 1,562 миллиона тонн готового проката, что оказалось на 7,4% и 6,3% выше показателей предыдущего месяца. Крупнейшими поставщиками стали в США в июле остались Южная Корея с отгрузками в 556 тысяч тонн нетто, что на 31,8% больше показателя июня. На втором месте Канада (280 тысяч тонн нетто, снижение на 4,7% в месячном выражении). Замыкает первую тройку Бразилия, ее поставки выросли на 3,4% за месяц - до 253 тысяч тонн нетто. В первую пятерку крупнейших экспортеров в июле вошли также Мексика, чьи отгрузки слабо выросли (на 0,3%) по сравнению с июньским значением - до 192 тысяч тонн нетто, и Вьетнам, сокративший поставки (на 0,4%) в месячном выражении - до 150 тысячи тонн нетто, отмечает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.

сша

южная корея

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бизнес, промышленность, сша, южная корея, канада