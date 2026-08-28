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"Инарктика" сократила чистый убыток по МСФО до 0,4 млрд рублей

"Инарктика" сократила чистый убыток по МСФО до 0,4 млрд рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Инарктика" сократила чистый убыток по МСФО до 0,4 млрд рублей

Крупнейшая российская компания в секторе аквакультуры "Инарктика" в первом полугодии 2026 года сократила чистый убыток по МСФО до 0,4 миллиарда рублей против... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:20+0300

2026-08-28T11:20+0300

2026-08-28T11:20+0300

бизнес

россия

инарктика

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая российская компания в секторе аквакультуры "Инарктика" в первом полугодии 2026 года сократила чистый убыток по МСФО до 0,4 миллиарда рублей против 7,5 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка компании в январе-июне выросла на 38% в годовом выражении - до 13,8 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2 раза, до 1,6 миллиарда рублей. Чистый долг за этот период вырос почти на 21% - до 16,8 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 38% и составила 3,4 миллиарда рублей. ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, инарктика