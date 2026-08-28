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Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта

Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта - 28.08.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

мировая экономика

сша

германия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в августе снизился до 51 пункта с уровня июля в 55,2 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 28 августа, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета. Прогноз совпал с предварительной оценкой. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в августе остался на уровне июля в 6,4%. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 августа их число уменьшилось на пять, составив 588.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, германия