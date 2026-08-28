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Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта - 28.08.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:17+0300
2026-08-28T08:17+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в августе снизился до 51 пункта с уровня июля в 55,2 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 28 августа, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета. Прогноз совпал с предварительной оценкой. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в августе остался на уровне июля в 6,4%. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 августа их число уменьшилось на пять, составив 588.
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мировая экономика, сша, германия
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ
08:17 28.08.2026
 
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта

Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в августе снизился до 51 пункта с уровня июля в 55,2 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 28 августа, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета. Прогноз совпал с предварительной оценкой.
В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в августе остался на уровне июля в 6,4%.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 августа их число уменьшилось на пять, составив 588.
 
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