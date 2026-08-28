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Годовая инфляция во Франции в августе ускорилась до 2,4%

Годовая инфляция во Франции в августе ускорилась до 2,4% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции в августе ускорилась до 2,4%

Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в августе ускорилась до 2,4% с 2,1% в июле, сообщает Национальный институт статистики и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:59+0300

2026-08-28T10:59+0300

2026-08-28T10:59+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в августе ускорилась до 2,4% с 2,1% в июле, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Значение вернулось к майской отметке также в 2,4%, которая остается рекордной с февраля 2024 года, когда инфляция составляла 3%. В месячном выражении потребительские цены в августе выросли на 0,7% к июлю. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,2%, месячную - в 0,6%. Рост цен на энергоносители ускорился до 16,7% в годовом выражении с 12,6% в июле. Годовой рост цен на услуги замедлился до 2% с 2,2% месяцем ранее, цены на продукты питания увеличились на 1,1% после роста на 1%, указывается также в релизе. Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 2,7%, в месячном - на 0,8%, аналитики ожидали роста на 2,5% и 0,5% соответственно.

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мировая экономика, франция, ес