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В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз

В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз - 28.08.2026, ПРАЙМ

В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз

"Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявило, что надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей, но на данный... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:52+0300

2026-08-28T19:52+0300

2026-08-28T20:06+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявило, что надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей, но на данный момент не имеет оснований расторгать договор с бизнесменом – медицинские офисы и лаборатории под его руководством продолжат работать под брендом компании. Ранее в пятницу СК России сообщил о проверке действий предпринимателя в отношении своего малолетнего сына. Отмечалось, что в медиа распространилась информация о правовом споре бывших супругов по месту жительства их детей, причем в ходе конфликта мужчина применял к сыну насилие и ограничивал его свободу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Андрее Кауте. В "Инвитро" подтвердили, что Каут является партнером компании по линии франчайзинга с 2009 года, но указали, что возникшая конфликтная ситуация относится к личной жизни и семейным обстоятельствам и является предметом судебного разбирательства между сторонами. "Мы принципиально не комментируем частные споры и не даем оценок обстоятельствам, которые устанавливает суд. При этом хотим сказать главное: когда в конфликте участвуют дети, их интересы и безопасность должны быть приоритетом для всех сторон. Мы искренне надеемся, что ситуация будет урегулирована в короткие сроки и разрешится в интересах детей", - заявила компания. В ее сообщении отмечается, что Каут зарекомендовал себя как надежный деловой партнер: обязательства в рамках партнерских соглашений исполняются своевременно и в полном объеме, претензий к соблюдению стандартов работы под брендом за весь период не возникало. Возникшая конфликтная ситуация не связана с операционной деятельностью "Инвитро", с работой медицинских офисов, а также с корпоративными и этическими стандартами компании, указывается в заявлении. "Будет ли компания расторгать договор? Любые решения в отношении партнерских отношений компания принимает на основании установленных фактов и вступивших в силу решений уполномоченных органов, а не публикаций в СМИ", - отметили в "Инвитро". И отдельно разъяснили, что на пациентов ситуация никак не повлияет: "Работа медицинских офисов, качество лабораторных исследований, стандарты обслуживания пациентов и защита их персональных данных обеспечиваются едиными требованиями компании и системой контроля качества и не зависят от внешних факторов" .

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, инвитро, ск рф