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В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз
В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз - 28.08.2026, ПРАЙМ
В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз
"Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявило, что надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей, но на данный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:52+0300
2026-08-28T20:06+0300
бизнес
общество
россия
инвитро
ск рф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявило, что надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей, но на данный момент не имеет оснований расторгать договор с бизнесменом – медицинские офисы и лаборатории под его руководством продолжат работать под брендом компании. Ранее в пятницу СК России сообщил о проверке действий предпринимателя в отношении своего малолетнего сына. Отмечалось, что в медиа распространилась информация о правовом споре бывших супругов по месту жительства их детей, причем в ходе конфликта мужчина применял к сыну насилие и ограничивал его свободу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Андрее Кауте. В "Инвитро" подтвердили, что Каут является партнером компании по линии франчайзинга с 2009 года, но указали, что возникшая конфликтная ситуация относится к личной жизни и семейным обстоятельствам и является предметом судебного разбирательства между сторонами. "Мы принципиально не комментируем частные споры и не даем оценок обстоятельствам, которые устанавливает суд. При этом хотим сказать главное: когда в конфликте участвуют дети, их интересы и безопасность должны быть приоритетом для всех сторон. Мы искренне надеемся, что ситуация будет урегулирована в короткие сроки и разрешится в интересах детей", - заявила компания. В ее сообщении отмечается, что Каут зарекомендовал себя как надежный деловой партнер: обязательства в рамках партнерских соглашений исполняются своевременно и в полном объеме, претензий к соблюдению стандартов работы под брендом за весь период не возникало. Возникшая конфликтная ситуация не связана с операционной деятельностью "Инвитро", с работой медицинских офисов, а также с корпоративными и этическими стандартами компании, указывается в заявлении. "Будет ли компания расторгать договор? Любые решения в отношении партнерских отношений компания принимает на основании установленных фактов и вступивших в силу решений уполномоченных органов, а не публикаций в СМИ", - отметили в "Инвитро". И отдельно разъяснили, что на пациентов ситуация никак не повлияет: "Работа медицинских офисов, качество лабораторных исследований, стандарты обслуживания пациентов и защита их персональных данных обеспечиваются едиными требованиями компании и системой контроля качества и не зависят от внешних факторов" .
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество , россия, инвитро, ск рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Инвитро, СК РФ
19:52 28.08.2026 (обновлено: 20:06 28.08.2026)
 
В "Инвитро" высказались о скандале вокруг владельца их франшиз

В "Инвитро" заявили, что не имеют оснований расторгать договор с владельцем франшиз Каутом

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявило, что надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей, но на данный момент не имеет оснований расторгать договор с бизнесменом – медицинские офисы и лаборатории под его руководством продолжат работать под брендом компании.
Ранее в пятницу СК России сообщил о проверке действий предпринимателя в отношении своего малолетнего сына. Отмечалось, что в медиа распространилась информация о правовом споре бывших супругов по месту жительства их детей, причем в ходе конфликта мужчина применял к сыну насилие и ограничивал его свободу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Андрее Кауте.
В "Инвитро" подтвердили, что Каут является партнером компании по линии франчайзинга с 2009 года, но указали, что возникшая конфликтная ситуация относится к личной жизни и семейным обстоятельствам и является предметом судебного разбирательства между сторонами.
"Мы принципиально не комментируем частные споры и не даем оценок обстоятельствам, которые устанавливает суд. При этом хотим сказать главное: когда в конфликте участвуют дети, их интересы и безопасность должны быть приоритетом для всех сторон. Мы искренне надеемся, что ситуация будет урегулирована в короткие сроки и разрешится в интересах детей", - заявила компания.
В ее сообщении отмечается, что Каут зарекомендовал себя как надежный деловой партнер: обязательства в рамках партнерских соглашений исполняются своевременно и в полном объеме, претензий к соблюдению стандартов работы под брендом за весь период не возникало.
Возникшая конфликтная ситуация не связана с операционной деятельностью "Инвитро", с работой медицинских офисов, а также с корпоративными и этическими стандартами компании, указывается в заявлении.
"Будет ли компания расторгать договор? Любые решения в отношении партнерских отношений компания принимает на основании установленных фактов и вступивших в силу решений уполномоченных органов, а не публикаций в СМИ", - отметили в "Инвитро".
И отдельно разъяснили, что на пациентов ситуация никак не повлияет: "Работа медицинских офисов, качество лабораторных исследований, стандарты обслуживания пациентов и защита их персональных данных обеспечиваются едиными требованиями компании и системой контроля качества и не зависят от внешних факторов" .
 
БизнесОбществоРОССИЯИнвитроСК РФ
 
 
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