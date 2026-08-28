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Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga
Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga
Нижегородские инженеры в рамках реализации проекта по возрождению автомобильного бренда Volga разрабатывают собственную платформу и полностью оригинальный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:28+0300
2026-08-28T19:28+0300
бизнес
россия
промышленность
нижний новгород
volkswagen
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нижегородские инженеры в рамках реализации проекта по возрождению автомобильного бренда Volga разрабатывают собственную платформу и полностью оригинальный внешний вид для новых моделей российской марки, говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород, которые есть у РИА Новости. "Стартовал проект нижегородских инженеров по созданию собственной платформы и обновленного модельного ряда на основе международных технологий и отечественных инженерных решений. Планируется не просто адаптация, а глубокая реинжиниринговая разработка", - говорится в документах. Так, для будущих моделей Volga разрабатывается полностью оригинальный внешний вид, который сохранит "культурный код" советской "Волги", но обретет современный функционал и эргономику. Также машины получат отечественную электронную архитектуру, а для силовых агрегатов и подвесок планируется глубокая переработка для адаптации к российским дорогам и климату. Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
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1
5
4.7
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бизнес, россия, промышленность, нижний новгород, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Volkswagen
19:28 28.08.2026
 
Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga

Нижегородские инженеры разрабатывают новую платформу и оригинальный внешний вид для Volga

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нижегородские инженеры в рамках реализации проекта по возрождению автомобильного бренда Volga разрабатывают собственную платформу и полностью оригинальный внешний вид для новых моделей российской марки, говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород, которые есть у РИА Новости.
"Стартовал проект нижегородских инженеров по созданию собственной платформы и обновленного модельного ряда на основе международных технологий и отечественных инженерных решений. Планируется не просто адаптация, а глубокая реинжиниринговая разработка", - говорится в документах.
Так, для будущих моделей Volga разрабатывается полностью оригинальный внешний вид, который сохранит "культурный код" советской "Волги", но обретет современный функционал и эргономику. Также машины получат отечественную электронную архитектуру, а для силовых агрегатов и подвесок планируется глубокая переработка для адаптации к российским дорогам и климату.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьНИЖНИЙ НОВГОРОДVolkswagen
 
 
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