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Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga

Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ

Нижегородские инженеры разрабатывают платформу для новых моделей Volga

Нижегородские инженеры в рамках реализации проекта по возрождению автомобильного бренда Volga разрабатывают собственную платформу и полностью оригинальный... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:28+0300

2026-08-28T19:28+0300

2026-08-28T19:28+0300

бизнес

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промышленность

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volkswagen

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нижегородские инженеры в рамках реализации проекта по возрождению автомобильного бренда Volga разрабатывают собственную платформу и полностью оригинальный внешний вид для новых моделей российской марки, говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород, которые есть у РИА Новости. "Стартовал проект нижегородских инженеров по созданию собственной платформы и обновленного модельного ряда на основе международных технологий и отечественных инженерных решений. Планируется не просто адаптация, а глубокая реинжиниринговая разработка", - говорится в документах. Так, для будущих моделей Volga разрабатывается полностью оригинальный внешний вид, который сохранит "культурный код" советской "Волги", но обретет современный функционал и эргономику. Также машины получат отечественную электронную архитектуру, а для силовых агрегатов и подвесок планируется глубокая переработка для адаптации к российским дорогам и климату. Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, нижний новгород, volkswagen