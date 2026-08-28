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Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме

Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме - 28.08.2026, ПРАЙМ

Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме

В субботу Исландия проводит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз — решение, которое может изменить экономическое будущее... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:57+0300

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. В субботу Исландия проводит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз — решение, которое может изменить экономическое будущее страны и проверить, сохраняет ли политический блок свое влияние, пишет Bloomberg.Для Брюсселя "да" стало бы доказательством того, что членство в ЕС, несмотря на бюрократию, все еще работает как геополитический фактор. "Нет" означало бы неудачу для блока, который стремится ускорить переговоры о вступлении. За голосованием внимательно следят Украина, Молдова и страны Западных Балкан. Последние опросы показывают, что Исландия почти поровну разделена, с небольшим преимуществом у противников членства.Для самих исландцев этот момент — не столько геополитика, сколько идентичность и деньги. Остров уже имеет доступ к единому рынку ЕС и является членом НАТО. Сторонники указывают на более стабильную валюту и низкую стоимость заимствований, противники опасаются передачи контроля над рыболовными угодьями и местным сельским хозяйством. Однако неожиданный фактор в споре — безопасность. У Исландии нет армии, а высказывания Дональда Трампа о Гренландии заставляют исландцев рассматривать членство в ЕС как дополнительную страховку."Вопросы безопасности наверняка должны учитываться наряду с экономическими аргументами", — отметил старший научный сотрудник Института международных дел Университета Исландии Эрлингур Эрлингссон.Помимо референдума, в регионе происходят другие важные события. В Северной Европе обсуждается создание единой фондовой биржи через альянс Nordic Compass, в который входят Wallenberg Investments, EQT, Nordea, Nasdaq и другие. Региональные пенсионные и суверенные фонды управляют почти 4 триллионами долларов, но компании вроде Spotify и Klarna выбирают листинг в Нью-Йорке.Тем временем финский шинный производитель Nokian Renkaat восстанавливается после ухода из России, построив завод в Румынии. В Швеции политики обсуждают ограничение прибыли в финансируемых государством социальных услугах, что затронет образовательную группу Academedia. Lego исключает использование ИИ в создании своих наборов, а норвежская Kongsberg планирует производство недорогих ракет в Европе. Норвегия также оплакивает смерть короля Харальда, который скончался в возрасте 89 лет; его наследником стал король Хокон VIII.

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ес, nasdaq composite, bloomberg, дональд трамп, нато, украина, брюссель, исландия, мировая экономика