Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/islandiya-872771579.html
Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме
Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме - 28.08.2026, ПРАЙМ
Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме
В субботу Исландия проводит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз — решение, которое может изменить экономическое будущее... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:57+0300
2026-08-28T13:58+0300
ес
nasdaq composite
bloomberg
дональд трамп
нато
украина
брюссель
исландия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75485/82/754858245_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_1184215ce84de042a7228341399f6461.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. В субботу Исландия проводит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз — решение, которое может изменить экономическое будущее страны и проверить, сохраняет ли политический блок свое влияние, пишет Bloomberg.Для Брюсселя "да" стало бы доказательством того, что членство в ЕС, несмотря на бюрократию, все еще работает как геополитический фактор. "Нет" означало бы неудачу для блока, который стремится ускорить переговоры о вступлении. За голосованием внимательно следят Украина, Молдова и страны Западных Балкан. Последние опросы показывают, что Исландия почти поровну разделена, с небольшим преимуществом у противников членства.Для самих исландцев этот момент — не столько геополитика, сколько идентичность и деньги. Остров уже имеет доступ к единому рынку ЕС и является членом НАТО. Сторонники указывают на более стабильную валюту и низкую стоимость заимствований, противники опасаются передачи контроля над рыболовными угодьями и местным сельским хозяйством. Однако неожиданный фактор в споре — безопасность. У Исландии нет армии, а высказывания Дональда Трампа о Гренландии заставляют исландцев рассматривать членство в ЕС как дополнительную страховку."Вопросы безопасности наверняка должны учитываться наряду с экономическими аргументами", — отметил старший научный сотрудник Института международных дел Университета Исландии Эрлингур Эрлингссон.Помимо референдума, в регионе происходят другие важные события. В Северной Европе обсуждается создание единой фондовой биржи через альянс Nordic Compass, в который входят Wallenberg Investments, EQT, Nordea, Nasdaq и другие. Региональные пенсионные и суверенные фонды управляют почти 4 триллионами долларов, но компании вроде Spotify и Klarna выбирают листинг в Нью-Йорке.Тем временем финский шинный производитель Nokian Renkaat восстанавливается после ухода из России, построив завод в Румынии. В Швеции политики обсуждают ограничение прибыли в финансируемых государством социальных услугах, что затронет образовательную группу Academedia. Lego исключает использование ИИ в создании своих наборов, а норвежская Kongsberg планирует производство недорогих ракет в Европе. Норвегия также оплакивает смерть короля Харальда, который скончался в возрасте 89 лет; его наследником стал король Хокон VIII.
украина
брюссель
исландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75485/82/754858245_0:1:400:301_1920x0_80_0_0_aee61c477c4811369996920e8a8e8b2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, nasdaq composite, bloomberg, дональд трамп, нато, украина, брюссель, исландия, мировая экономика
ЕС, Nasdaq Composite, Bloomberg, Дональд Трамп, НАТО, УКРАИНА, Брюссель, Исландия, Мировая экономика
13:57 28.08.2026 (обновлено: 13:58 28.08.2026)
 
Рыба или евро: Исландия выбирает будущее на референдуме

Bloomberg: референдум в субботу покажет, пожертвует ли Исландия рыболовством ради евро

Исландия начинает сегодня переговоры о вступлении в ЕС
Исландия начинает сегодня переговоры о вступлении в ЕС
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. В субботу Исландия проводит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз — решение, которое может изменить экономическое будущее страны и проверить, сохраняет ли политический блок свое влияние, пишет Bloomberg.
Для Брюсселя "да" стало бы доказательством того, что членство в ЕС, несмотря на бюрократию, все еще работает как геополитический фактор. "Нет" означало бы неудачу для блока, который стремится ускорить переговоры о вступлении. За голосованием внимательно следят Украина, Молдова и страны Западных Балкан. Последние опросы показывают, что Исландия почти поровну разделена, с небольшим преимуществом у противников членства.
Для самих исландцев этот момент — не столько геополитика, сколько идентичность и деньги. Остров уже имеет доступ к единому рынку ЕС и является членом НАТО. Сторонники указывают на более стабильную валюту и низкую стоимость заимствований, противники опасаются передачи контроля над рыболовными угодьями и местным сельским хозяйством. Однако неожиданный фактор в споре — безопасность. У Исландии нет армии, а высказывания Дональда Трампа о Гренландии заставляют исландцев рассматривать членство в ЕС как дополнительную страховку.
"Вопросы безопасности наверняка должны учитываться наряду с экономическими аргументами", — отметил старший научный сотрудник Института международных дел Университета Исландии Эрлингур Эрлингссон.
Помимо референдума, в регионе происходят другие важные события. В Северной Европе обсуждается создание единой фондовой биржи через альянс Nordic Compass, в который входят Wallenberg Investments, EQT, Nordea, Nasdaq и другие. Региональные пенсионные и суверенные фонды управляют почти 4 триллионами долларов, но компании вроде Spotify и Klarna выбирают листинг в Нью-Йорке.
Тем временем финский шинный производитель Nokian Renkaat восстанавливается после ухода из России, построив завод в Румынии. В Швеции политики обсуждают ограничение прибыли в финансируемых государством социальных услугах, что затронет образовательную группу Academedia. Lego исключает использование ИИ в создании своих наборов, а норвежская Kongsberg планирует производство недорогих ракет в Европе. Норвегия также оплакивает смерть короля Харальда, который скончался в возрасте 89 лет; его наследником стал король Хокон VIII.
 
ЕСNasdaq CompositeBloombergДональд ТрампНАТОУКРАИНАБрюссельИсландияМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала