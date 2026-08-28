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Исследование показало, какие данные россияне готовы предоставить банку

Исследование показало, какие данные россияне готовы предоставить банку - 28.08.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, какие данные россияне готовы предоставить банку

Более 60% россиян готовы предоставить банку дополнительные сведения о себе, если это поможет защитить их средства, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

2026-08-28T08:17+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 60% россиян готовы предоставить банку дополнительные сведения о себе, если это поможет защитить их средства, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Так, 62% анкетируемых готовы разрешить банку использовать дополнительные сведения о себе, если это будет напрямую связано с защитой денег", - говорится в исследовании. Отмечается, что наиболее приемлемым для предоставления банку видом дополнительных данных для россиян оказалась информация об устройстве, с которого проводится операция. Ее готовы предоставлять банку 29% опрошенных. Еще 24% согласны на использование геолокации во время проведения подозрительной операции, 18% готовы разрешить анализ привычного местоположения клиента, 16% не возражают против анализа времени и частоты операций. Еще 13% согласны передавать банку сведения о характерных для них способах использования приложения. "При этом 34% не готовы разрешать банку доступ к содержимому переписки, 27% выступают против анализа списка контактов, 21% не хотят делиться данными о посещаемых сайтах и приложениях, а 18% считают неприемлемым использование биометрических данных для антифрод-проверок", - уточняется в материалах. Россияне также готовы мириться с дополнительными проверками, если они не превращаются в постоянное препятствие для обычных операций. Так, 44% опрошенных считают приемлемым дополнительное подтверждение личности при нетипичном переводе. Еще 29% готовы пройти дополнительную проверку при переводе крупной суммы. А 17% согласны на усиленную проверку только при операции с новым получателем, остальные 10% предпочитают не сталкиваться с дополнительными процедурами даже ради безопасности. "Отношение к дополнительному сбору данных зависит и от собственного опыта столкновения с мошенничеством. Среди россиян, которым лично или через близких приходилось сталкиваться с попытками мошенничества, 89% готовы предоставить банку дополнительные сведения ради защиты денег. Среди тех, кто не сталкивался с такими ситуациями, доля составляет 55%", - рассказали аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия