https://1prime.ru/20260828/issledovanie-872756476.html
Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками
Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками - 28.08.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками
Больше половины россиян сталкивались с кибератаками, при этом чаще всего - жители Кемерова, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, говорится в исследовании... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:39+0300
2026-08-28T08:39+0300
2026-08-28T08:39+0300
кемерово
ульяновск
махачкала
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян сталкивались с кибератаками, при этом чаще всего - жители Кемерова, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, говорится в исследовании "СберСтрахования", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию среди 7 тысяч человек, чаще всего с кибератаками сталкивались жители Кемерова (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%).
В целом более половины россиян уже затронули кибератаки. Например, у 34% респондентов взламывали аккаунты в соцсетях, а 19% даже фиксировали случаи утечки своих данных, добавили аналитики.
Также авторы исследования выяснили, как на доверие россиян к компаниям влияет отношение к вопросам кибербезопасности. Так, для более чем половины опрошенных (54%) взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в работе снизят доверие к бизнесу.
Поэтому важным фактором при выборе услуг россиянами становится уровень защиты информационных систем компанией. Так, 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем напрямую влияют на решение пользоваться услугами компании, 16% обращают на это внимание, когда речь идет о важных сервисах (финансовых, медицинских), 12% - если компания запрашивает персональные данные.
"При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости", - добавили аналитики.
Исполнительный директор направления корпоративного страхования "СберСтрахования" Владимир Шилин отметил, что людям также важно то, насколько хорошо компания действует, если хакерам удалось обойти ее защиту.
Две трети (66%) россиян считают, что после атаки бизнес должен как можно скорее восстановить работу сервисов. Еще 18% ждут усиления защиты информационных систем, а 17% - оперативного уведомления о произошедшем и объяснений, какие данные могли быть затронуты. Также 16% хотели бы, чтобы компании открыто сообщали об устранении последствий кибератак.
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кемерово, ульяновск, махачкала
КЕМЕРОВО, Ульяновск, Махачкала
Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками
"СберСтрахование": больше половины россиян сталкивались с кибератаками
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян сталкивались с кибератаками, при этом чаще всего - жители Кемерова, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, говорится в исследовании "СберСтрахования", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию среди 7 тысяч человек, чаще всего с кибератаками сталкивались жители Кемерова (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%).
В целом более половины россиян уже затронули кибератаки. Например, у 34% респондентов взламывали аккаунты в соцсетях, а 19% даже фиксировали случаи утечки своих данных, добавили аналитики.
Также авторы исследования выяснили, как на доверие россиян к компаниям влияет отношение к вопросам кибербезопасности. Так, для более чем половины опрошенных (54%) взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в работе снизят доверие к бизнесу.
Поэтому важным фактором при выборе услуг россиянами становится уровень защиты информационных систем компанией. Так, 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем напрямую влияют на решение пользоваться услугами компании, 16% обращают на это внимание, когда речь идет о важных сервисах (финансовых, медицинских), 12% - если компания запрашивает персональные данные.
"При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости", - добавили аналитики.
Исполнительный директор направления корпоративного страхования "СберСтрахования" Владимир Шилин отметил, что людям также важно то, насколько хорошо компания действует, если хакерам удалось обойти ее защиту.
Две трети (66%) россиян считают, что после атаки бизнес должен как можно скорее восстановить работу сервисов. Еще 18% ждут усиления защиты информационных систем, а 17% - оперативного уведомления о произошедшем и объяснений, какие данные могли быть затронуты. Также 16% хотели бы, чтобы компании открыто сообщали об устранении последствий кибератак.