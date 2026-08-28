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Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками

Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками - 28.08.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян сталкивались с кибератаками

Больше половины россиян сталкивались с кибератаками, при этом чаще всего - жители Кемерова, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, говорится в исследовании... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:39+0300

2026-08-28T08:39+0300

2026-08-28T08:39+0300

кемерово

ульяновск

махачкала

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян сталкивались с кибератаками, при этом чаще всего - жители Кемерова, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, говорится в исследовании "СберСтрахования", которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию среди 7 тысяч человек, чаще всего с кибератаками сталкивались жители Кемерова (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%). В целом более половины россиян уже затронули кибератаки. Например, у 34% респондентов взламывали аккаунты в соцсетях, а 19% даже фиксировали случаи утечки своих данных, добавили аналитики. Также авторы исследования выяснили, как на доверие россиян к компаниям влияет отношение к вопросам кибербезопасности. Так, для более чем половины опрошенных (54%) взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в работе снизят доверие к бизнесу. Поэтому важным фактором при выборе услуг россиянами становится уровень защиты информационных систем компанией. Так, 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем напрямую влияют на решение пользоваться услугами компании, 16% обращают на это внимание, когда речь идет о важных сервисах (финансовых, медицинских), 12% - если компания запрашивает персональные данные. "При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости", - добавили аналитики. Исполнительный директор направления корпоративного страхования "СберСтрахования" Владимир Шилин отметил, что людям также важно то, насколько хорошо компания действует, если хакерам удалось обойти ее защиту. Две трети (66%) россиян считают, что после атаки бизнес должен как можно скорее восстановить работу сервисов. Еще 18% ждут усиления защиты информационных систем, а 17% - оперативного уведомления о произошедшем и объяснений, какие данные могли быть затронуты. Также 16% хотели бы, чтобы компании открыто сообщали об устранении последствий кибератак.

кемерово

ульяновск

махачкала

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кемерово, ульяновск, махачкала