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В Ярославле арестовали первого замгендиректора ТГК-2

В Ярославле арестовали первого замгендиректора ТГК-2 - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Ярославле арестовали первого замгендиректора ТГК-2

Суд в Ярославле заключил под стражу до 15 октября первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:14+0300

2026-08-28T14:14+0300

2026-08-28T14:24+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Суд в Ярославле заключил под стражу до 15 октября первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."‎Кировский районный суд Ярославля избрал в отношении первого заместителя генерального директора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного п. "г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2026 года", - сообщила Козлова.В мае суд в Ярославле заключил под стражу заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталью Скибо, рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

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