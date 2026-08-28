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Юрист рассказал, что можно делать в обеденный перерыв

Юрист рассказал, что можно делать в обеденный перерыв - 28.08.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, что можно делать в обеденный перерыв

Обеденный перерыв по закону относится к времени отдыха, поэтому в это время можно не только есть, но также посещать офисный спортзал или прогуляться, рассказал... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T04:17+0300

2026-08-28T04:17+0300

2026-08-28T04:17+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Обеденный перерыв по закону относится к времени отдыха, поэтому в это время можно не только есть, но также посещать офисный спортзал или прогуляться, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "В отличие от рабочего времени, обеденный перерыв по закону относится ко времени отдыха. В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса РФ, время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению", - отметил юрист. Следовательно, в период перерыва для отдыха и питания работник вправе пообедать, сходить в офисный спортзал, прогуляться, посетить магазин или решить личные вопросы, а также заниматься любыми иными делами, которые не запрещены законом. Работодатель не вправе требовать, чтобы работник использовал обеденный перерыв исключительно для приема пищи или в каких-либо иных определенных целях, подчеркивает юрист. Главное, чтобы время и продолжительность перерыва соблюдались в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.

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бизнес, общество , россия, superjob