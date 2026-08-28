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Цены на какао-бобы в мире выросли до 8%

Цены на какао-бобы в мире выросли до 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире выросли до 8%

Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу вечером ускорили рост до 8%, показатель впервые с начала ноября прошлого года поднялся выше 6600 долларов за тонну, | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:05+0300

2026-08-28T18:05+0300

2026-08-28T18:05+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в пятницу вечером ускорили рост до 8%, показатель впервые с начала ноября прошлого года поднялся выше 6600 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.53 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы подскакивала на 8,08% относительно предыдущего закрытия - до 6666,5 доллара за тонну. Значение впервые с 5 ноября 2025 года находится выше 6600 долларов. Цены на какао-бобы растут шестой месяц подряд, суммарно за этот период котировки подскочили более чем вдвое, а только за август - на 22%.

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мировая экономика