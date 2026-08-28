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Рыночная капитализация Nvidia подскочила на 442 миллиарда долларов

Рыночная капитализация Nvidia подскочила на 442 миллиарда долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ

Рыночная капитализация Nvidia подскочила на 442 миллиарда долларов

Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia подскочила в четверг сразу на 442 миллиарда долларов после публикации финансового отчета, что | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:25+0300

2026-08-28T13:25+0300

2026-08-28T13:33+0300

мировая экономика

калифорния

дональд трамп

nvidia

microsoft

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia подскочила в четверг сразу на 442 миллиарда долларов после публикации финансового отчета, что стало вторым по величине суточным ростом корпоративной стоимости в истории, обращает внимание информационное агентство Блумберг. Акции Nvidia подорожали в четверг на 8,74%, до 227,98 доллара за акцию, в результате капитализация Nvidia выросла на 442 миллиарда долларов, что стало вторым по величине суточным приростом капитализации любой компании в истории наблюдений, передает Блумберг. Это самый сильный рост стоимости для бумаг компании за день, после того как в апреле прошлого года ее капитализация за день выросла на 440 миллиардов. Это роизошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил об отсрочке введения повышенных таможенных пошлин на 90 дней, указывается агентство. Крупнейший же прирост принадлежит американской технологической Microsoft - на 450 миллиардов долларов за день менее месяца назад, когда акции подорожали на 15,5% после выхода отчета, отмечается в статье. Капитализация Nvidia таким образом к закрытию четверга поднялась до 5,5 триллиона долларов, производитель остается крупнейшей в мире компанией по этому показателю. После закрытия торгов среды Nvidia опубликовала финансовый отчет. Компания отчиталась о росте выручки в завершившимся 26 июля квартале финансового года сразу вдвое в годовом выражении, до 96,221 миллиарда долларов, при прогнозе в 91,9 миллиарда. Также по итогам текущего квартала компания спрогнозировала выручку в 108 миллиардов долларов, аналитики ожидали прогноза в 104,19 миллиарда. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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мировая экономика, калифорния, дональд трамп, nvidia, microsoft