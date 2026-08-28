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СПГ в Азии бьет по карману: форс-мажор Катара разогнал цены - 28.08.2026, ПРАЙМ
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СПГ в Азии бьет по карману: форс-мажор Катара разогнал цены
СПГ в Азии бьет по карману: форс-мажор Катара разогнал цены - 28.08.2026, ПРАЙМ
СПГ в Азии бьет по карману: форс-мажор Катара разогнал цены
Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии выросли выше 23 долларов за миллион британских тепловых единиц на фоне продления форс-мажора Катаром и... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:56+0300
2026-08-28T12:56+0300
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азия
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии выросли выше 23 долларов за миллион британских тепловых единиц на фоне продления форс-мажора Катаром и устойчивых опасений по поводу судоходства в Ормузском проливе, пишет Bloomberg.&quot;Государственная компания QatarEnergy на этой неделе уведомила пакистанских покупателей о том, что отмена грузов СПГ продолжится и в октябре&quot;, — сообщили трейдеры агентству, знакомые с ситуацией.По их данным, спотовые цены достигли 23,388 доллара за миллион британских тепловых единиц, что более чем вдвое выше довоенного уровня.Потоки СПГ через Ормузский пролив практически остановлены, несмотря на заявления американского командования о том, что водный путь очищен от мин. Индийские импортеры Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum недавно приобрели спотовые грузы с поставкой в сентябрь по цене около 23 долларов за миллион британских тепловых единиц.Задержки с полным возобновлением судоходства через пролив, через который ранее проходила пятая часть мирового СПГ, будут удерживать цены высокими. При этом европейские запасы газа заполнены лишь на 64 процента при пятилетней сезонной норме около 81 процента. Импорт СПГ в Китай снизился на 13 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Поставки СПГ из США в Европу остаются выгоднее, чем в Азию, отмечает Bloomberg.
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мировая экономика, азия, bloomberg, ормузский пролив, qatarenergy, катар, газ
Мировая экономика, АЗИЯ, Bloomberg, Ормузский пролив, QatarEnergy, КАТАР, Газ
12:56 28.08.2026
 
СПГ в Азии бьет по карману: форс-мажор Катара разогнал цены

Bloomberg: Катар продлил форс-мажор до октября, потоки СПГ через Ормуз почти на нуле

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры стоят в Ормузском проливе
Танкеры стоят в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии выросли выше 23 долларов за миллион британских тепловых единиц на фоне продления форс-мажора Катаром и устойчивых опасений по поводу судоходства в Ормузском проливе, пишет Bloomberg.

"Государственная компания QatarEnergy на этой неделе уведомила пакистанских покупателей о том, что отмена грузов СПГ продолжится и в октябре", — сообщили трейдеры агентству, знакомые с ситуацией.

По их данным, спотовые цены достигли 23,388 доллара за миллион британских тепловых единиц, что более чем вдвое выше довоенного уровня.
Потоки СПГ через Ормузский пролив практически остановлены, несмотря на заявления американского командования о том, что водный путь очищен от мин. Индийские импортеры Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum недавно приобрели спотовые грузы с поставкой в сентябрь по цене около 23 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Задержки с полным возобновлением судоходства через пролив, через который ранее проходила пятая часть мирового СПГ, будут удерживать цены высокими. При этом европейские запасы газа заполнены лишь на 64 процента при пятилетней сезонной норме около 81 процента. Импорт СПГ в Китай снизился на 13 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Поставки СПГ из США в Европу остаются выгоднее, чем в Азию, отмечает Bloomberg.
 
Мировая экономикаАЗИЯBloombergОрмузский проливQatarEnergyКАТАРГаз
 
 
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