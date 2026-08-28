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Аналитик оценил потребление труб в России

Аналитик оценил потребление труб в России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценил потребление труб в России

Потребление трубной продукции на российском рынке по итогам текущего года оценивается на уровне 7,9-8,4 миллиона тонн, что примерно на 10-15% ниже, чем годом... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:53+0300

2026-08-28T18:53+0300

2026-08-28T18:53+0300

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Потребление трубной продукции на российском рынке по итогам текущего года оценивается на уровне 7,9-8,4 миллиона тонн, что примерно на 10-15% ниже, чем годом ранее, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанор Халин. "По нашим оценкам, общее внутреннее потребление трубной продукции по итогам 2026 года сократится на 10-15% год к году до 7,9-8,4 миллиона тонн", - сказал он. В основном на спрос будут влиять темпы эксплуатационного бурения в России, это касается бесшовных труб и прочих, используемых в секторе O&G (Oil and Gas), а также общая динамика строительной активности - начинает сезонно замедляться в третьем квартале и сильно сокращается в четвертом квартале. По данным информационно-консалтингового агентства MMI, которые привел Халин, за январь-июль 2026 года потребление труб в России упало на 18% в годовом выражении, до 4,9 миллиона тонн. Тем временем, негативная динамика замедлилась в мае-июне, а в июле даже оказалась почти без изменений год к году на фоне низкой базы прошлого года.

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