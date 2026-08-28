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В Китае начали выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России

В Китае начали выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Китае начали выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России

Производитель в Китае стал выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России, серия получила название Russia, сообщили РИА Новости российские партнеры... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:42+0300

2026-08-28T09:42+0300

2026-08-28T09:42+0300

бизнес

технологии

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китай

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производитель в Китае стал выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России, серия получила название Russia, сообщили РИА Новости российские партнеры предприятия и авторы проекта. Изначально дизайн лифтов был разработан московской компанией "Лаб 20/50" для российского производителя "Московское электрооборудование и лифты" (МЭЛ). "Китайские производители использовали в качестве основы цветовые решения, сочетания фактур отделочных материалов и оригинальную концепцию освещения из нашего дизайна кабин "Космос" и продают это как русский дизайн в серийном производстве", - рассказали в "Лаб 20/50". Концепт лифта "Космос" разработан для зданий комфорт и бизнес-класса. В описании проекта указывается, что здесь использована оригинальная схема освещения. Яркая световая линия переходит со стены на потолок и за счет этого визуально делает кабину просторней. Лампы, расположенные у зеркала, создают мягкий свет, идеальный для фотографий селфи, пишут авторы проекта. Российский завод показал китайской компании 10 концепций лифтов, рассказал технический директор МЭЛ Сергей Нетесов. Его слова передали РИА Новости в компании. "Реакция превзошла ожидания. Китайские производители не просто оценили дизайн - они взяли его за основу собственных лифтов, получив согласование от завода МЭЛ. Так появился лифт Russia", - рассказал Нетесов. Российский завод обменивается с китайскими партнерами компетенциями и решениями, рассказали на предприятии. В частности, МЭЛ получил доступ к современным технологиям производства, роботизации, электронным системам и отделочным материалам, которые китайские партнеры поставляют в Москву для производства лифтового оборудования. "В свою очередь, китайские производители получили возможность использовать дизайнерские и конструктивные решения МЭЛ, а также новые идеи в лифтостроении, адаптированные для серийного и массового производства. Одним из результатов этого обмена стала серия лифтов Russia, созданная на основе дизайнерской концепции кабин МЭЛ "Космос", - рассказали на заводе.

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бизнес, технологии, россия, китай, москва