https://1prime.ru/20260828/kitay-872757540.html
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+" - 28.08.2026, ПРАЙМ
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:25+0300
2026-08-28T09:25+0300
2026-08-28T09:25+0300
финансы
мировая экономика
китай
s&p
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872757540.jpg?1787898305
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P также сохранило краткосрочные суверенные рейтинги страны в обеих валютах на уровне "A-1". "Мы подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "А+" и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "А-1" в иностранной и местной валюте", - сообщили аналитики агентства.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, китай, s&p
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, S&P
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"
S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая на уровне "А+", прогноз стабильный
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочные суверенные рейтинги страны в обеих валютах на уровне "A-1".
"Мы подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "А+" и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "А-1" в иностранной и местной валюте", - сообщили аналитики агентства.