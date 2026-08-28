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S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+" - 28.08.2026, ПРАЙМ
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:25+0300
2026-08-28T09:25+0300
финансы
мировая экономика
китай
s&p
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&amp;P также сохранило краткосрочные суверенные рейтинги страны в обеих валютах на уровне "A-1". "Мы подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "А+" и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "А-1" в иностранной и местной валюте", - сообщили аналитики агентства.
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финансы, мировая экономика, китай, s&p
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, S&P
09:25 28.08.2026
 
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "A+"

S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая на уровне "А+", прогноз стабильный

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочные суверенные рейтинги страны в обеих валютах на уровне "A-1".
"Мы подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне "А+" и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "А-1" в иностранной и местной валюте", - сообщили аналитики агентства.
 
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