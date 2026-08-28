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В КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма
В КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма - 28.08.2026, ПРАЙМ
В КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма
Власти КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на прибрежном курорте Вонсан-Кальма, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:56+0300
2026-08-28T14:56+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Власти КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на прибрежном курорте Вонсан-Кальма, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В настоящее время власти КНДР активно развивают туристические объекты внутри страны. Прибрежная зона Вонсан-Кальма была открыта для отдыхающих в 2025 году, тогда же ее впервые посетили туристы из России. Отели курорта рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет четыре километра. "Двадцать седьмого августа состоялась церемония завершения строительства Менсасимниского вокзала", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу. Как отмечается, в торжественной церемонии приняли участие министр железных дорог КНДР Ким Ха Гю, заместитель премьера Кабинета Министров Пак Хун, председатель Канвонского провинциального народного комитета Хван Ман Бок, а также строители и сотрудники вокзала. Согласно информации агентства, в своей речи министр Ким Ха Гю отметил, что строители "проявили патриотический энтузиазм в прокладке железной дороги и строительстве вокзала, а также создали своеобразный зеленый ландшафт" вокруг его территории. По данным ЦТАК, площадь вокзала составляет более семи тысяч квадратных метров, а сам он оснащен всем необходимым для туристических поездок в курортную зону.
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бизнес, мировая экономика, кндр
Бизнес, Мировая экономика, КНДР
14:56 28.08.2026
 
В КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма

Власти КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на курорте Вонсан-Кальма

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Власти КНДР открыли новый железнодорожный вокзал на прибрежном курорте Вонсан-Кальма, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В настоящее время власти КНДР активно развивают туристические объекты внутри страны. Прибрежная зона Вонсан-Кальма была открыта для отдыхающих в 2025 году, тогда же ее впервые посетили туристы из России. Отели курорта рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет четыре километра.
"Двадцать седьмого августа состоялась церемония завершения строительства Менсасимниского вокзала", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу.
Как отмечается, в торжественной церемонии приняли участие министр железных дорог КНДР Ким Ха Гю, заместитель премьера Кабинета Министров Пак Хун, председатель Канвонского провинциального народного комитета Хван Ман Бок, а также строители и сотрудники вокзала.
Согласно информации агентства, в своей речи министр Ким Ха Гю отметил, что строители "проявили патриотический энтузиазм в прокладке железной дороги и строительстве вокзала, а также создали своеобразный зеленый ландшафт" вокруг его территории.
По данным ЦТАК, площадь вокзала составляет более семи тысяч квадратных метров, а сам он оснащен всем необходимым для туристических поездок в курортную зону.
 
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