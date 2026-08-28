https://1prime.ru/20260828/komi-872776508.html
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:39+0300
2026-08-28T15:39+0300
2026-08-28T15:39+0300
общество
республика коми
россельхознадзор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего постановления проходит согласование, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Республики Коми, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. "Подготовлен проект постановления правительства Республики Коми "О перечнях инвазивных (чужеродных) растений", в том числе включающего борщевик Сосновского. Сейчас документ проходит согласование", - сказали в правительстве. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
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общество , республика коми, россельхознадзор
Общество , республика Коми, Россельхознадзор
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего постановления проходит согласование, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Республики Коми, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского.
"Подготовлен проект постановления правительства Республики Коми "О перечнях инвазивных (чужеродных) растений", в том числе включающего борщевик Сосновского. Сейчас документ проходит согласование", - сказали в правительстве.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.