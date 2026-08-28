Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/komi-872776508.html
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений
Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:39+0300
2026-08-28T15:39+0300
общество
республика коми
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872776508.jpg?1787920786
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего постановления проходит согласование, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Республики Коми, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. "Подготовлен проект постановления правительства Республики Коми "О перечнях инвазивных (чужеродных) растений", в том числе включающего борщевик Сосновского. Сейчас документ проходит согласование", - сказали в правительстве. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
республика коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , республика коми, россельхознадзор
Общество , республика Коми, Россельхознадзор
15:39 28.08.2026
 
В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений

В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего постановления проходит согласование, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Республики Коми, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского.
"Подготовлен проект постановления правительства Республики Коми "О перечнях инвазивных (чужеродных) растений", в том числе включающего борщевик Сосновского. Сейчас документ проходит согласование", - сказали в правительстве.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
 
Обществореспублика КомиРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала