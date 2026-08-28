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В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений

В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Коми разработали перечень опасных видов инвазивных растений

Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:39+0300

2026-08-28T15:39+0300

2026-08-28T15:39+0300

общество

республика коми

россельхознадзор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, разработали в Республике Коми, проект соответствующего постановления проходит согласование, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Республики Коми, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. "Подготовлен проект постановления правительства Республики Коми "О перечнях инвазивных (чужеродных) растений", в том числе включающего борщевик Сосновского. Сейчас документ проходит согласование", - сказали в правительстве. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.

республика коми

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общество , республика коми, россельхознадзор