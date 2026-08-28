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Производитель БАДов "НЛ Континент" получил иск на 53 миллиона рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Производитель БАДов "НЛ Континент" получил иск на 53 миллиона рублей
Производитель БАДов "НЛ Континент" получил иск на 53 миллиона рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Производитель БАДов "НЛ Континент" получил иск на 53 миллиона рублей
Судившаяся недавно с блогерами новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд – NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:51+0300
2026-08-28T15:54+0300
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Судившаяся недавно с блогерами новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд – NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, стала ответчиком по иску индивидуального предпринимателя Екатерины Шмаковой на сумму более 53 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Шмаковой о взыскании задолженности в июле поступил в Арбитражный суд Новосибирской области, основные слушания по нему назначены на 10 сентября. Подробные основания исковых требований пока не сообщаются. ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), в апреле подало иски о защите деловой репутации к телеведущим и блогерам Маше Малиновской и Виктории Боне, но впоследствии от них отказалось. Как ранее удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о ее публикации в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой NL была названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивалась с сектой. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ИП Шмаковой – "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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192
40
192
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бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
15:51 28.08.2026 (обновлено: 15:54 28.08.2026)
 
Производитель БАДов "НЛ Континент" получил иск на 53 миллиона рублей

Судившийся с блогерами новосибирский производитель БАДов получил иск на 53 миллиона рублей

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Судившаяся недавно с блогерами новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд – NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, стала ответчиком по иску индивидуального предпринимателя Екатерины Шмаковой на сумму более 53 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск Шмаковой о взыскании задолженности в июле поступил в Арбитражный суд Новосибирской области, основные слушания по нему назначены на 10 сентября. Подробные основания исковых требований пока не сообщаются.
ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), в апреле подало иски о защите деловой репутации к телеведущим и блогерам Маше Малиновской и Виктории Боне, но впоследствии от них отказалось.
Как ранее удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о ее публикации в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой NL была названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивалась с сектой.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ИП Шмаковой – "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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