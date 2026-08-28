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ИИ-лихорадка превращает конвертируемые облигации в акции без защиты

ИИ-лихорадка превращает конвертируемые облигации в акции без защиты - 28.08.2026, ПРАЙМ

ИИ-лихорадка превращает конвертируемые облигации в акции без защиты

Инвесторы в конвертируемые облигации, стремящиеся ухватить удачу на волне бума искусственного интеллекта, все чаще отказываются от защитных механизмов, которые... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инвесторы в конвертируемые облигации, стремящиеся ухватить удачу на волне бума искусственного интеллекта, все чаще отказываются от защитных механизмов, которые традиционно были неотъемлемой частью этого класса активов. Рынок смещается к уровням риска, невиданным со времен пандемии COVID-19, пишет Bloomberg. Купоны по некоторым новым выпускам облигаций упали до нуля, поскольку покупатели делают ставку исключительно на рост акций эмитентов, игнорируя гарантированный доход.Это размывает ключевое преимущество конвертируемых облигаций — фиксированный купон, который смягчает потери инвесторов в случае падения базовой акции. Вместо этого рынок все больше напоминает игру на фондовом рынке с ограниченной защитой. Показатель дельты — чувствительности цены облигации к изменению цены акций — достиг 64%, что является самым высоким уровнем с 2021 года, когда нулевые купоны предлагали Peloton и Beyond Meat, чье падение позже обернулось катастрофой для держателей их долгов."Какая-то версия этого всегда может повториться, но сегодня ставки находятся на совершенно другом уровне", — заявил Джо Высоцки, портфельный менеджер Calamos Investments. Он подчеркнул, что на рынке сейчас много эмитентов с сильными фундаментальными показателями, в отличие от бумажных компаний, привлекавших капитал несколько лет назад.Объем глобального выпуска конвертируемых облигаций в этом году уже достиг 147 миллиардов долларов — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и этот показатель, скорее всего, побьет рекорд 2021 года. Крупные сделки провели CoreWeave, Lenovo и Nebius Group, которая на прошлой неделе привлекла 4,5 миллиарда долларов с купоном от 0% до 0,5%.Управляющий портфелем T. Rowe Price Адам Марден предупреждает, что инвесторам теперь приходится тщательно выбирать эмитентов, а не покупать актив без разбора. "ИИ может стать мощным стимулом производительности и создать "страну мечты" для конвертируемых облигаций, — сказал он. — Но он также может оказаться самой большой тратой денег в истории мира". Он подчеркнул важность изучения условий каждой облигации, чтобы понять, какая защита в них заложена.По словам Стефана Баха из Sparinvest, опыт 2021–2022 годов напоминает о риске чрезмерной концентрации портфелей вокруг одной темы. "Суть не в том, чтобы избегать сильных тем, а в том, чтобы энтузиазм не перегружал оценку, дисциплину или построение портфеля", — резюмировал он. Аналитики сходятся во мнении, что текущий ажиотаж вокруг ИИ создает иллюзию легкой прибыли, но в случае коррекции рынка инвесторы могут столкнуться с серьезными потерями из-за отсутствия купонной поддержки. Вопрос лишь в том, окажется ли этот цикл повторением 2021 года или же фундаментальные сдвиги в технологическом секторе оправдают текущие риски. Пока рынок конвертируемых облигаций продолжает дрейфовать в сторону акций, оставляя инвесторам все меньше пространства для маневра в случае неблагоприятного сценария.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, lenovo, bloomberg, рынок, акции