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В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах
Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
бизнес
общество
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам.
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40
192
40
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5
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бизнес, общество , россия, красноярск
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Красноярск
13:59 28.08.2026
 
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах

Прокуратура проверяет сообщения о акробатических полетах над Красноярском

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КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам.
 
БизнесОбществоРОССИЯКрасноярск
 
 
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