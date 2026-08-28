https://1prime.ru/20260828/krasnojarsk-872771823.html
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах
Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
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КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам.
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бизнес, общество , россия, красноярск
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Красноярск
В Красноярске проверят сообщения о акробатических полетах
Прокуратура проверяет сообщения о акробатических полетах над Красноярском
КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Проверка проходит после сообщения о полете с выполнением фигур пилотажа над Красноярском, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам.