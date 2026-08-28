Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном
WP: Кремль считает, что конфликт с Ираном истощил американские арсеналы
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российское руководство считает, что война с Ираном ослабила США, и Кремль намерен воспользоваться этим для активизации действий против американских интересов и союзников в Европе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post, такие разведданные стали причиной тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе.
"Загадочную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе предваряли новые разведданные о том, что Кремль считает, что война с Ираном ослабила США, в результате чего Россия получила возможность активизировать свои действия против американских интересов и союзников в Европе", — сообщили источники WP.
По данным издания, Рэтклифф предостерег Москву от обострения кампании против Украины, заявив, что такой шаг приведет к обратным результатам. Американская разведка отмечает истощение арсеналов ключевых вооружений США, включая перехватчики для Patriot и ракеты Tomahawk, из-за конфликта с Ираном. При этом президент США Дональд Трамп опроверг опасения, что Путин может отдать приказ о нападении на союзников по НАТО.
Ранее WP сообщала, что США потеряли около четверти своих беспилотников Reaper. Нехватка вооружений встревожила также азиатских союзников, поставив под вопрос способность Вашингтона противостоять Китаю. Источники издания подчеркивают, что поездка Рэтклиффа была вызвана не тупиком на Украине, а уверенностью Кремля в том, что США истощены и не смогут вмешаться. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи, назвав её "ничем необычной".