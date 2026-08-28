Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/kreml-872765099.html
Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном
Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном - 28.08.2026, ПРАЙМ
Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном
Российское руководство считает, что война с Ираном ослабила США, и Кремль намерен воспользоваться этим для активизации действий против американских интересов и... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:56+0300
2026-08-28T12:56+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
цру
нато
сергей нарышкин
москва
иран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российское руководство считает, что война с Ираном ослабила США, и Кремль намерен воспользоваться этим для активизации действий против американских интересов и союзников в Европе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post, такие разведданные стали причиной тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе."Загадочную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе предваряли новые разведданные о том, что Кремль считает, что война с Ираном ослабила США, в результате чего Россия получила возможность активизировать свои действия против американских интересов и союзников в Европе", — сообщили источники WP.По данным издания, Рэтклифф предостерег Москву от обострения кампании против Украины, заявив, что такой шаг приведет к обратным результатам. Американская разведка отмечает истощение арсеналов ключевых вооружений США, включая перехватчики для Patriot и ракеты Tomahawk, из-за конфликта с Ираном. При этом президент США Дональд Трамп опроверг опасения, что Путин может отдать приказ о нападении на союзников по НАТО.Ранее WP сообщала, что США потеряли около четверти своих беспилотников Reaper. Нехватка вооружений встревожила также азиатских союзников, поставив под вопрос способность Вашингтона противостоять Китаю. Источники издания подчеркивают, что поездка Рэтклиффа была вызвана не тупиком на Украине, а уверенностью Кремля в том, что США истощены и не смогут вмешаться. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи, назвав её "ничем необычной".
сша
москва
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_af19f179544da3e373fef38e48bebe82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, цру, нато, сергей нарышкин, москва, иран, россия
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ЦРУ, НАТО, Сергей Нарышкин, МОСКВА, ИРАН, РОССИЯ
12:56 28.08.2026
 
Кремль уверен в ослаблении США из-за конфликта с Ираном

WP: Кремль считает, что конфликт с Ираном истощил американские арсеналы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российское руководство считает, что война с Ираном ослабила США, и Кремль намерен воспользоваться этим для активизации действий против американских интересов и союзников в Европе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post, такие разведданные стали причиной тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе.
"Загадочную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе предваряли новые разведданные о том, что Кремль считает, что война с Ираном ослабила США, в результате чего Россия получила возможность активизировать свои действия против американских интересов и союзников в Европе", — сообщили источники WP.
По данным издания, Рэтклифф предостерег Москву от обострения кампании против Украины, заявив, что такой шаг приведет к обратным результатам. Американская разведка отмечает истощение арсеналов ключевых вооружений США, включая перехватчики для Patriot и ракеты Tomahawk, из-за конфликта с Ираном. При этом президент США Дональд Трамп опроверг опасения, что Путин может отдать приказ о нападении на союзников по НАТО.
Ранее WP сообщала, что США потеряли около четверти своих беспилотников Reaper. Нехватка вооружений встревожила также азиатских союзников, поставив под вопрос способность Вашингтона противостоять Китаю. Источники издания подчеркивают, что поездка Рэтклиффа была вызвана не тупиком на Украине, а уверенностью Кремля в том, что США истощены и не смогут вмешаться. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт встречи, назвав её "ничем необычной".
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампЦРУНАТОСергей НарышкинМОСКВАИРАНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала