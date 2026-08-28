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На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения - 28.08.2026, ПРАЙМ
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
Режим ограничения электроснабжения действует на всей территории Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:33+0300
2026-08-28T09:33+0300
2026-08-28T09:33+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения действует на всей территории Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
"На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, отметили на предприятии.
"Энергетики прилагают все усилия для максимального сокращения сроков ремонта и быстрейшего возвращения электроснабжение в штатный режим", - уточнила пресс-служба.
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крым
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения действует на всей территории Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
"На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, отметили на предприятии.
"Энергетики прилагают все усилия для максимального сокращения сроков ремонта и быстрейшего возвращения электроснабжение в штатный режим", - уточнила пресс-служба.