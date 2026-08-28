https://1prime.ru/20260828/krym-872792077.html

В Крыму продлили новый график движения поезда "Таврия" до 7 сентября

В Крыму продлили новый график движения поезда "Таврия" до 7 сентября - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму продлили новый график движения поезда "Таврия" до 7 сентября

Новый график движения пассажирского поезда "Таврия", курсирующего между Крымом и городами материковой части России от и до станции Керчь-Южная Новый парк,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:43+0300

2026-08-28T19:43+0300

2026-08-28T19:49+0300

бизнес

россия

крым

керчь

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872792077.jpg?1787935796

КРАСНОДАР, 28 авг - ПРАЙМ. Новый график движения пассажирского поезда "Таврия", курсирующего между Крымом и городами материковой части России от и до станции Керчь-Южная Новый парк, продлен до 7 сентября включительно, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Как ранее сообщал перевозчик, новый график движения поездов был введен 20 июня из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. Дата окончания действия временного графика периодически продлевается. "До 7 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - говорится в сообщении. Уточняется, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма перевозка пассажиров осуществляется согласованными автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на сайте ГСЭ, добавляется в сообщении. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").

крым

керчь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс