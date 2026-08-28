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Курс юаня к рублю снижается уже на 10 копеек

Курс юаня к рублю снижается уже на 10 копеек - 28.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю снижается уже на 10 копеек

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается уже на 10 копеек, отступая от годовых максимумов, достигнутых вчера, следует из данных Московской... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:21+0300

2026-08-28T12:21+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается уже на 10 копеек, отступая от годовых максимумов, достигнутых вчера, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск снижается на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,72 рубля. При этом открылись торги снижением на 3 копейки. "Вчера рубль отдал юаню 1,7% стоимости, а объем торгов превысил 200 миллиардов рублей. Последний фактор говорит о повышении спроса на валюту, значительную часть которого формируют уходящие от риска серьезные инвесторы", - рассказал Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем попыток перехода рубля к консолидации у локальных минимумов... Однако сил на полноценное восстановление может не хватить из-за снижения во второй половине дня поддержки со стороны экспортеров. Мы повышаем наш целевой уровень до 12,5-13 рублей, однако пока не видим причин для закрепления в верхней половине данного коридора", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Он отмечает, что текущие факторы, формирующие тренд на рост котировок основных мировых валют, временные, и в среднесрочной перспективе эксперт не видит фундаментальных причин для существенного ослабления рубля относительно текущих уровней. Прогноз на конец года - 12,5-13 за юань и 85-90 рубля за доллар, делится Зварич. Владимир Чернов из Freedom Global сегодня ожидает доллар в диапазоне 85-87 рублей, евро - в районе 99-101 рубль.

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рынок, торги, богдан зварич, владимир чернов, псб